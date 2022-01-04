高雄市府壽山動物園改建經費需要5億元，市府自備款僅5000萬，市長陳其邁異想天開向國營事業台電、中油、中鋼各募6000~8000萬，再向民間企業募款1000萬~1500萬不等，引起輿論譁然。最新發展是惹起這些國營事業工會反彈。

政府以一紙公文要錢的行為極為罕見也不應該，更何況動物園將來有門票收入，陳其邁要麼把動物園做公益用途，正正當當立個勸募文號，要麼把動物園BOT讓與民間投資興建—運營—轉移也是個辦法，官方向民間伸手要錢是開公私不分的惡例，不樂之捐，誰敢不從？

再則，高雄市府難道又回到又老又窮的窘況嗎？歲出歲入預算編不出來嗎？剛結束跨年晚會大手筆開了三個現場，破紀錄動用公視、民視、華視三家電視台聯播，贊助企業排排站了一長排，究竟是邁少爺裝闊，還是窮到死要面子？

台積電也拉進來了，亞灣區非等到蔡總統有空來才隆重開幕，邁少爺獅子大開口，幾百萬、幾千萬民脂民膏全不當回事，是真有本事把高雄治理得政通人和，還是好大喜功、虛有其表？把國營企業當提款機，置納稅人於何地？上市櫃公司不樂之捐或暗藏圖利黑箱，又如何對得起股東。

總之，壽山動物園經費是羊毛出在羊身上，若因教育目的，請政府自籌預算，若是興利事業，可以BOT解決。邁少爺最不應該做的就是「不講武德，耗子尾汁」！

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