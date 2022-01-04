1964年08月在成功嶺接受暑期軍事訓練的大專學生，在為期3個月的軍官養成教育中，除接受政治暨反共抗俄鬥爭教育外，大部分時間都接受射擊、格鬥等軍事戰鬥體能訓練。（姚琢奇攝）

1964年08月在成功嶺接受暑期軍事訓練的大專學生，在為期3個月的軍官養成教育中，除接受政治暨反共抗俄鬥爭教育外，大部分時間都接受軍事體能訓練。暑期集訓至今已完成進度的一半，施訓成效甚為良好，受訓學生的體格都有進步。（姚琢奇攝）

1964年08月在成功嶺接受暑期軍事訓練的大專學生，在為期3個月的軍官養成教育中，將接受政治暨反共抗俄鬥爭教育與軍事戰鬥體能訓練。圖為受訓學生上政治病課情形。（姚琢奇攝）

在新冠病毒爆發前，曾偕友人去卡拉OK飆歌，席間某兄突然談到台灣的兵役徵集全數改為募兵制，而且成功嶺的大專學生暑訓早於1990年末期已畫上休止符，吹響了熄燈號，在眾人的錯愕驚訝聲中，頓時我的思緒穿越回到了近幾十年前在成功嶺受訓的過往……

猶記得當年大學聯合招生考試剛放榜之後，我們這一批被幸運錄取的準大一生，從各縣市出發，頂著8月的酷暑，乘坐火車來到了台中成功車站，隨即搭上台中客運大巴士進入了陸軍成功嶺訓練基地，展開為期6周的「大專學生暑期軍事訓練」。時任訓練班主任是丁之發中將，在陸軍系統中他有著另一個更重要的職務──陸軍第20軍長，亦即台中後裡軍軍長。當時我被分派到學生第2師第6旅，在一次支援勤務公差時，才發現我師在陸軍中的實際番號是151師452旅，即所謂的黃龍部隊，該師後來調防蘭陽平原，一直是鞏衛台北盆地右翼的勁旅。

我們抵達營區後，永生難忘的第一件事就是理頭髮，藉以幫助每個人去除頂上三千煩惱絲。當時3名「髮型設計師」一字擺開，一位處理頂上，一位照顧兩側側翼，一位掌管了後腦勺兼總結，我們這群高中畢業生則像流水線上的半成品，坐在長板凳上引頸依序移位，不旋踵，大家都成了大光頭了，這番高效能的剪髮大概也只有在軍隊中才得以施行。隨後簡單的體檢，裝備的收領，便服一脫，草綠軍裝一換，往後40天「革命青年」的軍訓升涯正式在各學生步兵連內展開。

由於成功嶺的生活只是定位為「大學軍訓」，故在體能上的要求遠不及一名正式的軍人，除了近一半的時間為政治課程外，我們大多都帶著「軍人第二生命」國造五七式步槍（仿自美軍M-14步槍）出操上課，拆解擦拭，塗油保養，在這個號稱是東南亞第一大訓練基地的成功嶺爬上鑽下，這倒也是很好的體能磨練。光是從連集合場到射擊場打靶，或是到教練場上課演訓，每個人就必須背著沉重的五七式步槍行軍，在山路上迂迴一個半小時方能抵達，當時年輕氣盛，大家頗能甘之如貽，也不以為苦。

成功嶺軍訓有幾個既定的「大菜」，即所謂開訓儀式，結訓儀式，前往東海大學行軍，實彈射擊打靶，和震撼教育。開訓和結訓充其量就是考驗諸位有否體力在集合場上，站立聽訓數小時而屹立不倒，並無新意。至於實彈打靶的經驗在高中軍訓課中也領教過了。相形之下，行軍和震撼訓練就有意思的多了。猶記得連長告知行軍單程約莫為20公里，目標是台中東海大學。當天早飯後，朝北的縱隊從成功嶺後山登上構築於大肚山主稜線的產業道路，西南方的大肚溪蜿蜒朝西方奔流，遠處的台灣海峽隱隱作現，而東側的台中盆地盡收眼底，景觀壯闊。路邊上有幾座新建的空炮壘，入口在東，而開口處一律面向西側台灣海峽方位，想必一旦海峽當面有狀況發生，陸軍配備的8寸榴彈炮或155毫米加農炮可以隨時移防進駐，占據制高點作備戰之勢。此外，名聞遐爾的「東海古堡」，亦即日軍在二戰期間所構築的地堡工程，許多高聳的碉堡就散落在路旁稜線的兩側，故知這個大肚山作為中台灣台中盆地的屏障，自古即是兵家必爭的防線。在抵達東海大學校園後，稍事休息即折返。由於我大學畢業後加入海軍艦艇部隊服役，這次也意外的成為我目前唯一的一次「長途」行軍機會。

至於震撼教育則提供我們學兵一個模擬戰場的「聲光訓練」場所。猶記得「主角」美國制五○重機槍的連發子彈在頭頂上呼嘯而過，預放的TNT黃色炸藥在身旁的指定地點引爆，而我們這些學兵被要求在低矮的鐵絲網下匍匐拖槍前進。雖然只有短短的50多公尺的歷程，但如雷的爆炸聲和「噠噠」的槍響很是滿足了那份烽火硝煙的臨場感，令人難以忘懷。

時光又飆回了現實，我看著我們這幾個夥伴，年輕時都曾在成功嶺淬煉洗禮過，大學畢業後也加入陸海空軍熬過數700個饅頭（700天之久）的慘淡歲月，乃建議大家一同清唱一段〈成功嶺之歌〉以重溫年輕時的羞澀，大家顧不得形象，恣意嘶喊著「國旗在飛揚，聲威豪壯，我們在成功嶺上，鐵的紀律使我們鍛煉成鋼……」，不過這會兒，這群中年的退役老兵唱得是荒腔走板，不但歌詞掉落，中氣不足，且笑場頻仍，竟然無法成歌。我暗想成功嶺的「大專暑訓」固成絕響，我們年輕的歲月亦如白駒過隙，韶華不再，是該舉杯向我們已逝去的青春致敬，大聲告別的時刻了！

（作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】