最近環境、社會和公司治理，即ESG（environment, social, governance）蔚為潮流，廣受社會各界的重視，究竟ESG真正的意涵為何？對企業、國家競爭力有何影響？企業及政府研擬因應ESG的發展策略，都是台灣下一階段經濟成長無可迴避的挑戰。

ESG在環境的意涵上，由於近年來氣候變遷，衝擊人類生存環境，開始受到各界的關注。同時，新冠肺炎後的環保、節能、綠色覺醒，以及維持一定的社交空間，成為眾所矚目的新潮流。

在社會意涵上，隨著勞工意識的抬頭、供應鏈體系密切合作態勢的形成，重視員工的權益、強化和供應商共存共榮的利益、保障顧客的權益，以及重視企業的社會責任，成為影響公司競爭力的關鍵。

同時，公司治理的重要性也愈來愈受到重視。公司管理資訊的透明化、董事會成員的組成、公司的正常運作、績效的良窳，以及男女平權，均將影響到公司的形象與經營效率。

在對國家競爭力的影響上，荷蘭律師曾對政府提出氣候訴訟，政府敗訴而被迫在減碳目標上加快速度。同時，該國律師亦準備對荷蘭的蜆殼（Shell）公司提出氣候相關的訴訟，勢必加速蜆殼公司降低石化能源的使用，也在在地證明ESG的重要性。

至於ESG為何從以往書面上的字眼，變成企業矚目的焦點？因為最近歐盟找到一個突破口，打算課徵邊境碳稅，開始對企業的減碳努力產生約束力。因此，在企業競爭力上，對ESG努力不足的公司，在出口上將面臨稅捐、成本大幅增加的衝擊。以鋼鐵業為例，生產一噸鋼材，碳排放量約2.2噸，如以1噸碳權75歐元計算，2.2噸約需5,170元新台幣，而一噸鋼材售價以22,000元新台幣計算，碳稅超過營收約23.50％，令人咋舌。

其次，ESG較佳的公司，在資本市場募集資金的能力也越好。進一步觀察，愈來愈多的國外基金公司，將公司是否注重ESG視為投資的指標之一。不重視ESG，未來公司在資本市場募資的能力就會相對變差。再者，ESG表現較佳的公司，對公司形象也有正面的影響，公司在招募人才上，就更具吸引力。就比較保守的角度觀察，現在ESG對銀行壓力愈來愈大，若對ESG執行不力的企業貸款，未來可能會拖累銀行，因此，銀行對ESG不佳的企業貸款也將受到制約。

再者，過去不少中小企業認為淨零碳排事不關己，但從最近的發展看出，台積電、台塑等公司紛紛提出淨零碳排的時程，相關供應鏈廠商、中小企業協力廠也必須配合，否則未來可能在爭取訂單上有所困難。

至於企業如何透過ESG來提升自己的競爭力呢？首先，公司應該強化治理能力，包括僱用獨立董事的比例，使公司經營資訊、績效更透明化，進而提高公司的經營管理。公司有好的績效、品牌形象提升，自然可以為員工、供應鏈廠商創造更多的福利、更好的權益。

企業的經營績效、獲利能力提升後，可以為員工加薪、提供員工更多的訓練、升遷機會，同時，更有能力設計誘因來提高為顧客服務的效率，並且強化和供應廠商的合作、共存共榮的關係，創造多贏的策略。

在環境的重視上，將環保、綠色、節約能源納入公司的管理流程，塑造公司綠色、環保的品牌形象，建立和競爭對手的差異區隔，並透過員工的訓練，強化員工對環境保護的要求。由公司員工做起，整體公司的競爭優勢也會跟著提升。如果是跨國公司，應了解台灣及跨國的法規、碳權買賣、認證的取得等，才可避免跨國經營的風險。

在善用ESG強化對國家競爭力的提升上，當愈來愈多的企業重視ESG，產業與國家競爭力也將受惠而提升，未來可保持出口的持續成長與國家競爭力的躍進。另一方面，隨著社會M型化，企業重視社會責任，為員工加薪、注重權益，也有助於社會所得分配的改善。至於國家如何鼓勵企業重視ESG呢？除了在教育上納入ESG的課程，使ESG深植人心。台灣過去在中、小學的環保教育上相當成功，垃圾分類、重視資源的回收利用相當成功，如能套用同一模式，將ESG納入教育體系，必能擁有先行優勢。

在資本市場上，金管會應協助公司發行相關的ESG債券，以及讓ESG企業更容易上市、上櫃。同時，目前以ESG為主題發行的ETF，成分股仍以電子、金融的權值股為主，以永續發展為目標的循環企業仍屬偏低。因此，鼓勵更多標竿企業上市櫃，才能發行真正符合ESG的金融商品。此外，經濟部未來應考慮補助、租稅優惠，將ESG列為必備條件之一，同時，提供獎項，鼓勵更多ESG的標竿企業，讓其他企業起而效尤。