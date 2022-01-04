名嘴媒體人黃暐瀚的母親晨運被撞死，日前高雄一家四口走斑馬線遭撞飛，造成一死三傷，都是酒駕惹的禍！酒後開車肇事頻傳，失序行徑日益猖狂，警察攔檢還茫酥酥「魯蒼蒼」，刑度加重仍一副不在乎模樣，前仆後繼「視死如歸」〈通常死無辜路人他平安歸〉，爾來危險駕駛入獄的犯罪直逼吸毒者，付出沉痛的社會成本，不啻一項異常警訊！前內政部長李鴻源認為「應視酒駕為蓄意殺人」，建議交通部修法將累犯「汽車沒入」。

「酒駕殺人」任憑怎麼咒罵也不絕跡，光靠官員千篇一律震怒及被害家屬無盡哀傷，再過百年「嚴懲不貸」與「希望我兒是最後受害者」台詞還是反複聽到，綠官酒駕前科不鮮，怎肯用重典治酒駕。李鴻源獨到見解當獲認同，它尚有重罪羈押附帶效益，後段想法則多此一舉，刑法就「供犯罪所用之物」本有「得沒收」之規定，只是這把利器法官「吝用」罷了！侵害財產權之裁處由司法部門出手，絕對比行政機關具正當性的。

酒駕零容忍，重罰遏制刻不容緩，對於酒駕造成死傷者增列死刑、無期徒刑，法務部應列修法方向，立法院列優先法案朝野應有共識，儘速三讀順應民意，此修法千呼萬喚仍延宕，概因高官民代「犯罪率」不低，擔憂大水沖倒龍王廟吧？法務部擬以酒測值0.75ppm為認定犯意標準，那0.74呢？別忽略儀器有一定誤差，故意與過失差0.01微差，真乃「命懸一線」！

酒後不開車靠的是自制，他律效果較有限，因為愛喝橫豎愛喝，缺考慮後果理性，總認為不會那麼倒楣被警攔到，甚至抱持大不了拘役幾天「最壞打算」。法規猶未處罰酒駕之前，自認酒量尚佳的筆者也常享杯觥交錯之樂，只是貪杯歸貪杯，一旦黃湯肚裡作怪，沒把握情況一定躺車內待消醉才上路，自開罰後，聚餐之邀盡量敬謝不敏，就算參加亦堅守滴酒不沾防線，過去敬酒至少打通關兼繞三巡，現在杯中物換成果汁，不欲遭不屑眼光，只好識趣自喝自的，醺醺醉意躲路檢，公務員不良示範竟還笑別人是守法稀有動物，殊屬不當也！

吾另類思維——酒駕撞人，判死誰曰不可？依一般經驗判斷，一個清醒常人對於酒後開車撞死人之可能性，應可預見，若在所不惜執意行之，任何人都可能成受害客體，是「不確定故意殺人」，查吾國刑法規定，殺人者處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，即使沒撞人，未遂犯僅「得按既遂減輕」，法院不減輕偏以最高「法定刑」量處，有何不可？縱然這樣未充分審酌犯罪情狀的重判，與目前的輕判常態同屬違反比例原則，被上級審推翻機率幾乎百分百，且法匠角度看天下的「法界評論家」也不太可能支持該此論點，人權衛道之士尤必撻伐，但審判官仍該千萬人吾往矣建立一號非比尋常之「判例典範」。

酒駕責任休想轉嫁，酒禍代價必因酒後怠駕，所以酒後請代駕可免酒後付代價。接連發生「開車殺人」讓人深惡痛絕，簡直罪無可逭！對這類執迷不悟之徒，道貌岸然的法曹不能老「斯文判決」，畢竟等閒視之只會姑息養奸，人權組織也切莫再「往者已矣」，亂世用重典，重病需要烈藥醫，非常破壞才有非常建設，非常改革需得非常手段，純酒駕未肇事的高額罰款即可，若至死傷則應一概死刑與偏重徒刑擇一，賠率懸殊不對等賭局，看誰敢下注！

拿葉少爺案例，黎明前「飄飄然一撞」即直接間接奪去三條寶貴生命，瞬間造成兩個破碎家庭（白髮送黑髮及獨留8歲孤女），「葉小開」屢犯不悛又犯後毫無悔意，先是炫富，之後脫產規避賠償，媒體及社會大眾關注事件猶敢有恃無恐，囂張程度可見一斑！有錢人怕死怕關，對付目無法紀紈絝子弟，引用「不確定故意殺人」罪名治之，剛好而已，此際全民公敵民氣可用，酒駕零容忍，依律予以「處立決」或終身監禁搭配鞭刑，顯然跨黨派新社會共識了。

（作者為退休公務員）

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