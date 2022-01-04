穩舵揚帆 勇毅前行

——2022年新年賀詞

海峽兩岸關係協會會長 張志軍

天時人事日相催，冬至陽生春又來。值此2022年來臨之際，我謹代表海峽兩岸關係協會，向廣大台灣同胞和所有關心兩岸關係的朋友們致以真摯的問候和新年的祝福。

2021年，是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。中國共產黨迎來百年華誕，習近平總書記在慶祝大會上發表重要講話，正式宣佈全面建成小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，激勵全黨全國各族人民意氣風發踏上向第二個百年奮鬥目標進軍的新徵程。黨的十九屆六中全會通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，全面總結黨百年奮鬥重大成就和歷史經驗，成為黨以史為鑒、開創未來，團結帶領人民踏上新徵程、實現中華民族偉大復興的行動指南。以習近平同志為核心的黨中央沉著應對百年變局和世紀疫情，統籌國內國際兩個大局，實現「十四五」良好開局，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，改革開放向縱深推進，民生保障有力有效，社會大局保持穩定，戰勝多種嚴重自然災害，黨和國家各項事業取得了新的重大成就，彰顯了新時代中國特色社會主義的生機活力。

2021年，是海協會成立30週年。海協會一如既往，牢記建會初衷，立足職能定位，在服務工作大局、推動交流合作、維護同胞權益等方面作出新的努力。我們認真學習貫徹習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100週年大會、紀念辛亥革命110週年大會上的重要講話、黨的十九屆六中全會精神，特別是深入學習貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，在中央對台大政方針指引下，在中央台辦、國務院台辦指導下，沿著習近平總書記和黨中央為新時代對台工作指明的方向堅定前行。我們毫不動搖地維護一個中國原則和「九二共識」；貫徹以人民為中心的發展思想，秉持「兩岸一家親」理念，穩妥處理各類涉台突發事件和急難救助事項，盡心竭力為兩岸同胞排憂解難；保持與台灣各界聯繫，開展多種形式的互動溝通，團結廣大台灣同胞繼續深化兩岸交流合作，為維護兩岸交流合作勢頭髮揮應有作用。

心如大地者明，行如繩墨者彰。兩岸關係發展歷程充分印證了這個道理。心如大地，就在於我們始終心繫讓兩岸同胞都過上好日子，始終相信同胞，永遠依靠同胞，真誠服務同胞，匯聚民意心聲，熔鑄強大力量，在風雨中保持定力，不懼波折，牢牢掌握兩岸關係主導權，引領兩岸關係沿著正確方向前行。行如繩墨，就在於我們始終堅守體現一個中國原則的「九二共識」，為兩岸關係發展明定規矩和底線，提供和平之鑰穩定之基，為以和平方式消除政治對立實現國家統一展現廣闊空間。任何挑戰「九二共識」、背棄一個中國的行徑，都是對兩岸和平的挑釁、對同胞福祉的損害，必將積薪候燎，自食其果。

展望2022年，無論有怎樣的風雨，經過百年奮鬥洗禮的中國共產黨人，都將在民族復興航程上繼續揚帆奮進，破浪前行。我們堅定不移做好自己的事情，冬奧聖火閃耀東方天空，「十四五」規劃實施承上啟下，黨的二十大奏響新時代更強音。新時代的航船定會戰勝一切艱難險阻，航行更為平穩、動力更加強大，前程不可阻擋。祖國完全統一的時和勢始終在我們一邊。昂揚奮鬥的中國人民，始終內心擁護統一、熱切期盼統一、堅定捍衛統一，這是我們的最大底氣所在。海協會將深入領會、堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，迎難而上、銳意進取、繼往開來，為推進兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一進程作出積極貢獻，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

（本文來源中國台灣網，授權中時新聞網刊登）

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