立法院長游錫堃去年12月31日在宜蘭說，一百年前透過林獻堂及蔣渭水等先賢的努力，日本人終於在1935年在台灣舉辦選舉，因此他要提醒大家「選舉並非國民政府帶過來的」。游院長這句話讓人思之駭然，他不但誤解了民主價值的選舉，也記不清楚中華民國憲法對選舉的定義，更美化了殖民者殖民50年只辦了兩次的「鳥籠選舉」。

游錫堃說的「日本人在台灣終於舉辦選舉，1939年選了第二次」，是指1935年台灣市會及街庄協議會員選舉。但爬梳那段歷史，真相是因為「台灣議會設置請願運動」的反彈，加上日本內部也有民主派的壓力，最重要的是，日本人搞了個「鳥籠選舉」，純粹是為了更加深入控制台灣菁英的一種殖民化作為。

首先，議會員（民意代表）的總名額中只有一半開放選舉，另一半仍是官方派任。其次，除了規定選舉人必須為日本帝國之臣民、年滿二十五歲和住滿六個月的規定以外，並限制只有年繳稅金五圓以上的男性才能投票，女性沒有選舉權。當時全台灣四百多萬的人口中，合格的選民只有兩萬八千人，可見限制之嚴。。

更關鍵的是，日本殖民者用嚴格的財產限制，讓僅有少數大地主與工商業者才能參與這場選舉，有投票權的選民少到很離譜的地步，連台北市第一高票都只有1245票，距離真正的民主普選，還差得很遠。歷史學者咸認，日本殖民者是刻意用這種財產限制，伺機拉攏、收編台籍菁英，更深入控制台灣。

相較於日治時期採行的是間接選舉，僅男性具選舉權、被選舉權，且包括多項限制，與我國憲法第129條定義之「普通、平等、直接、無記名投票」完全不同。試問，如果女性沒有選舉權，還叫什麼民主選舉？

中華民國直至1950年，才舉行全台首屆縣市長與縣市議員選舉、首次不限身分、資格的普選。原來1950年1月4日，先總統蔣中正仍在野時，即於日記中寫下台灣應推行民選縣市長的必要性，須令人耳目一新，這是他於對二二八事件檢討後的決定。同年3月1日，蔣中正總統復行視事，便開始規劃要求台灣政府規劃地方選舉；7月，花蓮選出十多位縣議員，10月，選出第一位民選首長─花蓮縣長楊仲鯨。次年開始，台灣各縣市正式展開全面的地方自治，迄今已71年。

民進黨政府與特定意識形態人士不喜歡蔣中正總統，但在中國五千年歷史中，首次實施「普通、平等、直接、無記名投票」的真正民主選舉，卻是在蔣中正總統執政時，於台灣花蓮縣實踐的，第二年就普及到台灣各縣市。這不但必須還給蔣中正總統公道，也是還原歷史真相，游錫堃說選舉不是國民政府帶過來的，就民主意涵與價值來說，是不懂台灣史的錯誤言論。

游院長已經是五院院長之一，更是全國最高民意機關首長，豈能不對這段日本殖民者操弄「鳥籠選舉」的險惡意圖，有更深刻的理解與認識？否則，這不啻為殖民者擦脂抹粉，也是傳達錯誤的歷史認知，更對我國憲法規定與行憲後歷史完全無知，相信這不是支持台灣民主的民眾所樂於見到的。

（作者為兩岸研究學者）

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