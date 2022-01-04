立法院日前三讀通過《數位發展部組織法》及相關法案，未來將整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域，但「數位發展部」規畫草案怎麼看都像是「一廂情願」的自說自話，更像是過去其他產業政策的翻版：口號很多、很大、很誘人，但實質內容空洞貧乏，更沒有對新興網路結構的因應策略有所著墨，也毫無與時俱進的前瞻思維。

雖然數位發展部部長一職尚未公布人選，但政府宣稱數位發展部有「策略性思維」實在太沉重。產業政策必須有策略性的思維，從理論上來說，在產業創新的政策工具中，政府的功能應包括供應面：提供研發及市場資訊、人才資源；環境面：產業優先順序選擇、稅務財務補助、法規管制等；需求面：協助市場開發、提供公共服務等三大區塊；視執政者的產業發展策略及願景而異，政府可選用的政策有政策主導、市場規範、大眾公益、社會轉型等四大策略。

政府部門目前是法律專業當道，包括NCC，可能是因為缺乏科技素養及對產業情勢的陌生，故對促進產業發展及轉型、計畫性基建發展、市場機制具體規範措施、社會公益等議題少有著墨。而在數位發展部的規畫中充斥著「管制與規範」，這種消極的作法引來許多非議，普遍認為無助於台灣的產業轉型。

從2013年興起的工業4.0，到現在人工智慧及元宇宙產業的全面開展，為全球經濟啟動了一個嶄新的局面，以新消費主義為基礎的智能化分散式經濟儼然成形。因應智能分布經濟，產業轉型是必要的手段，但絕非政府所謂的「數位發展部」所能完全承擔。

網路產業治理有四大層面，包括國家層級的法令與治理、技術層級、經濟層級、社會層級等。新興網路產業及元宇宙的應用必須有策略認知，也就是下一代互聯網的基礎架構，是分離式、分散式的網路組合結構，也就是「網路中有網路」的智能篩狀網路。有異於傳統資訊產業標準化的網路應用，新興網路產業市場應用呈現碎片化、切片化的趨勢，涉及多重不相容優化目標的協調，而平台化、專業化、客製化是經營的重點，其基礎科技實力（演算法及算力）的養成也是台灣製造業由「代工」轉型成為「知識服務」的重要關鍵。這一龐大的轉型格局，絕非一個數位發展部所能涵蓋。

未來數位發展部的功能到底是為促進產業發展，還是為其他目的加諸於產業的管制規範？是法匠能力不足不知如何規畫？還是政府另有所圖？值得大家關注。

企業經營需要策略選項，政府產業政策亦然，台灣「超前部署」的產業策略應該就是產業轉型。網路科技精進不但是網路產業本身經營策略的提升，更有助於製造業及中小企業轉型。智慧分散式經濟的特色就是「知識密集」，是個高度專業化、客製化的彈性經營模式，可發展「畫地稱王」的優勢，以達「共同富裕」的目標。

在全球產業鏈精密分工的體系下，政府協助傳統製造業轉型是其天職，也是台灣產業轉型的契機。政府是否能在官僚式「管制規範」的思維中跳脫出來，重新思考台灣產業轉型的策略，端看政府指派的部長是為「蒼生」還是為「政治」了！

（作者為國立陽明交通大學科技管理研究所兼任教授）

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