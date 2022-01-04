距離南韓第20屆總統選舉日只剩60多天，進入倒數饅頭日子。執政「民主黨」要延長政權，反對黨「國民之力黨」則要政黨輪替，朝野兩黨拚得「你死我活」，不亦樂乎。

律師出身的民主黨總統候選人李在明曾是城南市長及京畿道知事；國民之力黨總統候選人尹錫悅則是26年職業檢察官。從一介基層檢察官，由文在寅總統任期一手提拔至首爾地方檢察長及檢察總長，算是令人羨慕的人生「勝利組」。

尹錫悅偵辦文在寅的弊案，變成文在寅「反目成仇」的敵人。文在寅雙重性格表露無遺，當尹錫悅偵辦李明博和朴槿惠2位前任總統時，拍手叫好，開始偵查文在寅及其身邊親信時，則喊痛叫罵，前後運作3位法務部長不擇手段拉下尹錫悅。尹錫悅先知為快，去年3月4日自行辭職，7月加入國民之力黨，經過激烈的黨內初選，10月成為總統候選人。

這場被形容為選戰如「戰爭」的5年一次大選，不幸淪為人身攻擊勝於政策對決。目前，李在明的大庄洞開發弊案及長子賭博和買春醜聞，都在燃燒中，成了尹錫悅陣營的批評材料；相對的，尹錫悅的妻子結婚前，向各大學提出的學經歷有偽變造嫌疑，成為民主黨選舉陣營的批評對象。

有趣的是，李在明不斷切割文在寅。李在明幾乎全盤否定文在寅的5年執政。自選戰啟動以來，李在明對文在寅的房產政策、稅制及防疫政策不予認同，荒謬主張「換人不換黨」也屬於政治輪替。文在寅遭受同黨候選人李在明的批評，確實剩下日子難過。

不僅如此，在美日眼裡，文在寅不僅破壞美韓同盟關係，並且韓日關係也無法恢復正常。文在寅為了親近北韓，不得不依賴「大哥」中國大陸的鼎力相助。因此，一上台就促成2次「文金會」及「川金會」，至今不幸在拜登執政後，對北韓採取強勢不願意「川規拜隨」，讓文在寅的逐步走上和平統一夢想如曇花一現般落空。看來，鄰邦美國和日本都默禱南韓能出現親近美日的保守派國民之力黨重新執政。

文在寅雖已「收買」進步立場的媒體為他歌頌政績，但南韓傳統媒體如《朝鮮日報》、《東亞日報》及《中央日報》採取選舉報導中立，甚至偏向政黨輪替，認為文在寅的接棒人若是李在明，南韓可能繼續沉淪下去，帶來國家的大災難。

審判文在寅5年政績最好的辦法就是政黨輪替。一名單純的檢察官尹錫悅口頭禪般掛在嘴上的只有幾個常識語言：遵守憲法、只看人民、主持公平正義。尹錫悅從政短短時間內就獲得南韓年輕選民的熱烈支持。這是什麼原因呢？值得蔡英文和民進黨政府深思研究。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※