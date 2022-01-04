廈門特區成立40周年，福建省規畫打造兩岸融合發展引領示範區，促進金廈融合發展，陸委會批評是「促統宣傳」，強調金廈通氣、通電、通橋、人員往來通關便利等均涉及公權力，兩岸關係複雜敏感當下，並無必要性及急迫性，議題更非對岸可片面設定。

證實大陸願實踐和平

金廈「小三通」本是民進黨少數拿得出手的兩岸政績，如今卻避之不及，不僅辜負了金門當地普遍民意，也自我放棄了改善兩岸氛圍、避免兩岸衝突的主動權。

陸方提出的廈金融合政策規畫，基本上是多年來兩岸專家、民間反覆呼籲、建議和討論的內容，仍聚焦在基礎設施連通，重點還是打造廈金兩地更加便捷的「一日生活圈」，並沒有提出新的或具有統戰政治色彩的表述。陸委會卻以「宣傳」定調，陸委會似乎忘記了，金廈通水是在蔡政府首任內完成的，若想扣政治帽子，豈不是為了「抗中」也要切斷供水管道，讓金門沒水喝嗎？

廈金兩地的交流，是地緣關係下自然而然的結果，已經實現的通水，與規畫中的通氣、通電、通橋，並沒有本質上的區別。疫情前，金門在兩岸整體氛圍變差時，扮演了交流樞紐的關鍵作用，也成為金門經濟成長的支柱。金門人在對岸買房、生活、經商，早就以金廈兩地為家，還有不少福建台商、台幹在金門置業自用或投資，也看準了「金廈經濟圈」的潛力。假如在金門以「通橋」為題舉辦地方公投，相信高票通過並非難事，金門主流民意樂見與廈門交流融合，這也是目前兩岸關係最難能可貴的一點。

金廈已非兩岸軍事「熱區」，在兩岸官方溝通停滯、雙方民間敵意濃厚、美中在台海頻繁過招背景下，金門反而是有利於蔡政府「維穩」兩岸關係，且成本代價、民意壓力相對較小的一顆「活棋」。

更何況，陸方在近年來日益高漲的「武統」呼聲中，依然為廈門經濟建設、金廈融合發展制定長期規畫，恰好說明大陸無意再讓福建成為對台軍事前線，從側面證實北京下決心以和平而非戰爭解決兩岸分歧，並希望以廈門為樣板，透過長期經濟、社會交往，實現兩岸民眾的心靈契合。

落實蔡總統元旦演說

只要蔡政府「抗中」基調不改，陸委會將金廈合作政治化，一刀切拒絕陸方的提議，雖然可以理解，但這對金門老百姓是好事嗎？對兩岸和平有利嗎？這幾年，只要觸及金廈交流合作議題，無論是縣政府的規畫，還是當地民代、民眾的訴求，都基於日常生活與切身利益，但陸委會總是以「公權力」為由，把決策權攬到手中，再以大陸中斷兩岸官方機制為由，無休止拖延下去。當年扁政府為了促成兩岸節假日包機，讓在陸台人回家不再辛苦，還願意以複委託模式與對岸協商，難道蔡政府就不能授權金門地方政府，同樣循複委託模式與對岸溝通解決「小三通」問題嗎？

新冠疫情對金廈關係的衝擊，絕非兩三年內可以消退。大陸福建省此次頒布的金廈融合文件，仍然屬於宏觀架構性的規畫，應鼓勵更多兩岸民間、專家參與進來，共同商討細節，避免淪為空中樓閣。至於當下金門以及馬祖民眾最關切的問題，無疑是恢復「小三通」、互免隔離，還有賴於大陸官方全力推動促成，並盡一切可能、採取一切靈活方式與台灣官方協商解決。這才是短期內最讓金馬人民有感、最令台灣社會感到善意，也是在高度僵化、對抗的台海情勢下，有機會改善兩岸關係的難得突破口。

蔡總統元旦演說提到，各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平方式共同面對問題、尋求解方。大陸研議推動金廈融合，是為了讓兩地人民生活更好、更安定，蔡政府不應迴避，更不能「膝跳反應」式批駁，而是順應地方民意，樂見並推動金廈「兩門」間築起和平之橋，成為建構可長可久的兩岸關係典範。