落實2050淨零碳排目標,是當前各國為避免國際碳關稅貿易制裁的重要努力事項。台灣已於2021年4月22日,由蔡總統宣布加入全球197國「2050淨零碳排」的行列。經濟部並已於同年3月26日公布《2050淨零排放工作重要課題與後續辦理規範》。惟其所擬的達標工作和目標仍有75%的不足,有賴未來新科技來助成,亟需參考國際上的規畫加以修正。

經濟部計畫以國營事業帶頭示範,並以能源部門(電力、油、氣)為重點,推動能源、製造、商業三部門的淨零碳排工作。能源部門的需求端是延伸目前第二期階段管制方向,以能源密集度年均下降1.9%%為目標。供給端方面,再生能源盤點其可行之技術與土地規畫,目標電源配比為45%,燃煤占比18%,燃氣占比36%,其中3.9%加裝CCS。而積極情境裡的需求端,目標能源密集度年均下降2.6%,主要係透過工業部門製程電氣化與結構轉型;供給端方面,再生能源納入「所有」可用技術與「可能」開發土地進行規畫,電源占比須達80%,燃氣18%,其中8%加裝CCS。

根據以上能源部門的規畫,務實情境和達到淨零碳排目標的積極情境仍有75%的不足,需仰賴未來新科技來達成,不確定性極高。惟達標的可能性如何?這可參考國際相關規畫加以評估。比較台灣和IEA「全球能源部門實現2050年淨零碳排之路徑(Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector)」可得以下結論:

1、台灣2020~2050年年均經濟成長率(2.62%)及人口成長率(-0.49%)的假設值均低於全球平均(3.1%以及0.7%),惟上述積極情境的能源消費成長率(-0.36%或0.38%)卻高於全球(-0.6%),顯示能源效率改善將低於全球。

2、2020~2050年台灣電力消費年均成長(0.9%~0.59%)遠低於全球(3.2%),除不符未來產業電氣化的趨勢,更和政府在需求積極情境中所提工業製程電氣化及運輸部門電氣化相矛盾。

3、2050年之電源配比,台灣在無碳能源方面,再生能源為80%,比全球少8個百分點,核電(0%)也少8個百分點,合計少16個百分點。在排碳能源方面,燃氣(無CCS)(10%)則多10個百分點,雖然燃氣(加CCS)(8%)多7個百分點,如何達到電源零碳?

4、比較2020~2050年無碳能源增幅,台灣再生能源規畫占比將由5.47%增為80%,需提高74.5的百分點,遠高於全球的增幅59個百分點(由29%增為88%),再生能源需土地,台灣地狹人稠困難度極高。

5、燃氣(加CCS)則需增加8個百分點,亦高於全球的1個百分點增幅。台灣欠缺二氧化碳儲存的地質結構(油、氣蘊藏地質)加上環保團體及居民難以接受二氧化碳儲存,很難執行。

總之,根據上述經濟部的規畫,要達到2050零碳的可能性甚低。為落實2050年淨零碳排目標,並避免國際碳關稅制裁,建議政府:一、參考IEA規畫讓燃氣(無CCS)占比(10%)歸零,並讓核能占比(8%以上)成為一個選項。二、需名列分期減量計畫目標以利考核。三、除管制措施外,須建立市場誘因機制,包括碳稅(費)與碳交易制度,揚棄能源價格補貼政策。(作者為國立中央大學管理講座教授暨中研院經濟所兼任研究員)