尼加拉瓜於去年12月10日主動宣布與我斷交，次日又宣布頒贈尼國國籍給已於11月獲准退休的我前駐尼國大使吳進木。此事引起國人非議，前民進黨立委林濁水甚至質疑，吳進木是叛國行徑，要求國安會認真追查，銓敘部追回退休金。

外交部則表示，台尼剛斷交，尼國政府隔天就頒給吳進木榮譽公民，確實會令國人感覺不好。吳大使夫人因健康因素不便長途旅行，因此暫未返國。但若說吳進木與奧蒂嘉政府或中國勾結，這是嚴重指控，必須有確切證據，不應妄自定論。

此事雖有若干細節待澄清，但吳進木是從基層做起的職業外交官，資歷完整、過去表現有目共睹。林濁水貿然指控吳叛國，顯然罵錯了對象。

首先，依國際慣例，駐在國政府都會贈勳給外國卸任大使，這是駐在國政府的善意，因此從來沒有卸任大使拒絕贈勳的情事。但尼加拉瓜政府不是贈勳，而是頒贈國籍給吳進木，創下先例出人意表。此事雖是尼國政府主動表達善意，但吳進木卻因此陷入兩難，如果拒絕，不合外交禮節；如果接受，外界觀感不佳。

其實，尼國政府顯然是有意羞辱蔡政府。尼國政府應知蔡總統就任時否認「九二共識」，蔡政府最忌諱的就是「兩岸同屬一中」，卻刻意在與我斷交時，宣稱是基於「一中原則」，台灣是中國不可分割的一部分，狠狠地掌摑蔡政府。

斷交後一天卻宣布頒贈國籍給我前任大使，分明是表示吳進木大使在任內表現卓越，但由於蔡政府無能犯下錯誤，促使奧蒂嘉總統決心與我斷交，蔡政府應承擔斷交的完全責任。

奧蒂嘉曾於1985年在總統任內與我斷交，2006年再度當選總統後，與我關係若即若離，例如在去年WHA發言時就未提及台灣，蔡政府本就應時時提高警覺，小心維持彼此良好關係，但蔡政府卻在去年犯下一樁不可原諒的錯誤。

尼國去年11月7日舉行總統大選，爭取連任的奧蒂嘉總統在選舉期間打壓反對派人士，雖贏得選舉，但美國不承認其選舉結果，當時我外交部也曾公開呼籲尼國政府應遵循民主機制，處理與不同政黨或意見人士的爭端，以符合其國家人民的利益。此項呼籲雖是追隨美國腳步，但奧蒂嘉看在眼裡，必然恨在心裡，因為蔡政府的舉措如同公然批判奧蒂嘉。

具有外交專業知識者都知道外交工作有諸多忌諱，其中最該避免的就是干預他國內政。我外交部直接就尼國大選事務表態，犯了外交大忌。奧蒂嘉總統原本就與我政府心有芥蒂，外交部的不當舉措自然成為斷交的導火線。

尼加拉瓜與我斷交，卻又贈國籍給吳進木大使，很可能就是故意分化與戲弄蔡政府。尼國政府看到此事在國內引起軒然大波，甚至有人指控吳進木叛國，還要國安會認真追查，恐怕會暗自竊笑不已。

（作者為退休大使）