中央疫情指揮中心4日宣布，國內新增4例本土個案，其中包括國內第1位染疫的防疫計程車司機，以及1位感染Omicron變異株的40多歲機場清潔人員。除了出入工作地點機場外，這位清潔人員還曾在市場擺攤，且Ct值僅11，令人擔心Omicron變異株恐怕已進入本土社區。

此外，防疫旅館也陸續傳出群聚，全國已有7家旅館破功，單單台北市就有6家淪陷。本來應該是讓入境旅客安心等待防疫隔離期的旅館，竟成為防疫的最大破口，春節假期將近，預計還有數萬名返鄉民眾會陸續入境，防疫旅館處處地雷，讓人擔心疫情會進一步惡化。

在近期Omicron案例已超過Delta變異株案例的情況下，不少學者專家再三提醒，防疫工作必須再加強；尤其是突破性感染案例越來越多，第3劑疫苗的接種政策一定要調整。除了接種對象要擴大之外，包括防疫旅館工作人員以及前述染疫的機場工作人員、防疫計程車司機等高危險族群，接種第3劑的間隔時間應該從目前規定的5個月縮短為3個月，以降低染疫風險。

然而，一如既往，指揮官陳時中對流行病專家學者苦口婆心的提醒，完全置若罔聞。如此自以為是的傲慢態度，不禁令人擔心，國內已籠罩在疫情大規模爆發的威脅中，甚至頗有去年5月的既視感！

2021年5月中旬，台灣疫情出現大爆發，進入長達兩個多月的三級警戒，超過800人死亡、百業蕭條欲振乏力。這段悲慘的經歷仍是許多國人抹之不去的痛苦記憶。如今Omicron變種病毒來勢洶洶，疫情升溫已如箭在弦上、一觸即發，陳時中還要固執己見多久？