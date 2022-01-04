四大公投民進黨逆轉勝，行政院長蘇貞昌因有戰功而保全了閣揆職位，各方期待的內閣改組至今並未發生。蘇揆逃過一劫，蔡英文總統卻無法布展權力新局，開啟新政。在新的一年，不只蔡總統必須忍受舊班子唱老戲，民眾望眼欲穿的新人新政也落空，將繼續忍受蘇內閣霸道執政的輾壓。

內閣改組期待落空

自民進黨全面執政以來，仗勢立法院絕對多數的席次，傲慢而霸道，前後3位閣揆的黨派性格越來越強，蘇貞昌更是將蠻橫作風發揮到極致，一人獨治，一黨專制。他全無系統性規畫政策的能力，也缺乏引領行政體系提升效能的能耐，所作所為蓋以民進黨的本位立場為著眼，從政策的選擇到對外溝通，所展現的盡是政黨偏執，且好勇鬥狠。

蘇貞昌的霸道表現在言詞上，他對部屬和在野黨經常出言不遜；也表現在政務推動上目無民主，強渡關山，造成激烈政治衝突在所不惜。他和民進黨立院黨團經常狼狽為奸，踐踏程序正義，從中獲得便利之餘，也要占盡口頭便宜。

令人怵目驚心的一幕，是民進黨日前發動突襲，企圖把逾2兆餘元的中央政府總預算案逕付二讀，跳過委員會的審議程序，其中一個不可告人的圖謀，是蘇揆想堂而皇之地把暗藏的養網軍預算偷渡過去，被揭穿後還張狂地說，是在野黨「製造混亂」，阻擋軍公教加薪4%、育兒與不孕症津貼加碼，以及撥補80億元的勞保，企圖用軍公教、婦女、勞工的預算綁架在野黨，可見蘇貞昌沒有一丁點民主素養。

蘇貞昌盡攬權勢與資源，仗勢麥克風和網軍威力，遂行政治霸凌已到無所節制的地步。在野黨指證歷歷，明白揭發高達20億元的「大內宣」政策行銷費用暗藏各部會，絕非空穴來風。蘇貞昌這回發揮渾身解術之力，對四大公投反宣傳得逞，主要的憑藉就是長期部署的暗黑文宣大軍，以及他那套哄騙民眾的話術。

蘇貞昌進行認知戰的手段無所不用其極，在他百無禁忌的作派下，行政院早已被揭穿是製作哏圖的中央廚房，前行政院發言人丁怡銘領軍的小編團隊，大搖大擺地在行政院茶水間作業，儼然成為網軍的「中央廚房」。堂堂閣揆，竟讓行政院暗中動用國庫養網軍，再用網軍製作哏圖攻擊在野黨，這個政府已經不是在為台灣人民服務，而是為民進黨服務，甚至是為蘇院長個人保住權位服務。

行政獨大霸道專橫

面對蘇揆將行政權變成霸權巨獸，立法院及民進黨黨團曲意迎合，公然讓立法院成了行政院的立法局。在法律修訂和預算審查上為其大開綠燈，固不必論矣，另一立法權萎弱的事證，是由於立法院的監督功能不彰，造成行政院的食安、科技、永續、社福、治安等各種委員會一整年未按規定召開，竟也無人過問。行政院濫用預算的行徑更到了無所顧忌的程度。蘇揆胡亂撒錢不手軟，前瞻計畫編列8800億元，卻連重中之重的旱澇問題也解決不了；為防疫及紓困振興追加的4200億元特別預算，轉眼間花費殆盡，又再擴編鉅款浮濫花用。

蘇貞昌霸術施政的惡行昭昭在目，實際上已對蔡總統的聲譽造成傷害，但他在對抗在野黨及抑制黨內派系挑戰上有其大用，因而在公投之後，蔡總統權力布局出現投鼠忌器的詭異考量。然而，蘇內閣行政權獨大而又妄自尊大，獨斷偏狹，爭議頻生，蘇貞昌對外洋洋得意表示「有政府，會做事」，對內卻任由子弟兵將資源、職位吃乾抹淨，朝野對抗惡化及黨內派系失衡問題將浮上檯面。

他的浮誇作風，似乎以為表演震怒就能解決實際問題，也讓民眾以為他治軍嚴格就有行政效能，但他表演了大發雷霆秀之後，問題就解決了嗎？一個明顯事例是，對於迫在眉睫的能源配比與缺電問題，他毫無完整對策，只會厲聲警告台電「不准再跳電」，在荒誕不經的政策指導下，行政院長一聲命令，台電就能像魔術師般變出電力嗎？

蘇貞昌或許已尾大不掉，但從蔡總統黨內派系平衡的權力視角，及台灣發展宏觀的需要來看，蘇貞昌根本是阻礙前進的大石頭，破壞黨內平衡與朝野關係的大榔頭，非趕快搬掉不可。蔡總統不想陷入跛腳困境，就趕快動手吧！