（此文寫於民國95年5月）

當然，我對廖繼斌的話很感動，二二八那天我坐在台下一直思考，在政治考慮上能爭取到廖繼斌是多麼有用，台獨對廖「變節」是多痛心，我似乎都覺得你的逢人道歉、遇事鞠躬是有政治好處。但我又想你不應是有政治考慮的，看你在台上講話應不是為政治考慮，是有誠心的，或不以為是政治考慮而其實是不自覺作了此考慮的。

要我做了所有的政治考慮，我也可能會對廖表善意，能爭取他、惑動他，不說感化他吧，對我們政治上的撥亂反正會有好處。也就是說，從歷史是非上我就算認為廖進平有問題，在政治考量上我也不會這樣說。只要他能認同孫中山、中華民國這個概念。

你看我沒說「中國」，就是在台獨洗腦宣傳下已久，說認同中國好像就是不愛台灣，任何政客都不敢說這句話了。這也是我雖然同意對廖做「統戰」（話說白了就是如此），但不能沒有基本立場，沒有歷史是非。

求同存異可以，不能把自己的「異」給丟掉了，那就會爭取到一個廖繼彬，但自己的立足點又垮掉一塊，打開窗戶看到跟台獨遊行的人仍以十萬計，最後你就算靠陳水扁這個轎夫坐上了大位，但已是個台灣國的總統、一個台獨的領袖，成為「漢人學得胡人語，站在牆頭罵漢人」。若如此，台灣內部仍不得安，仍要交美國無盡的保護費，仍在中國是否崛起中惶恐，仍在現狀台獨中心驚肉跳。

現在你們常說談二二八是為了族群和解，也附和說下半旗應該，是國殤。事實上，談二二八就是為了挑撥族群，台獨就是如此。真正為族群和解就是不要談二二八，因為那是台灣人的恥辱，不是光榮的事。其發生的原因就是「數典忘祖」。雖然不能怪台灣人，因為其為日治50年，多數人已自認皇民，瞧不起支那人，因此是族群衝突的民變，這是歷史的悲劇，但是為了今天的政治，不能說清楚。

台灣的左派，如王曉波，為了說反抗有理，也要說是寙政的因素，否則他們民權、民生上認同社會主義，但實際行動卻與台獨和自治託管派結合在一起，又反民族主義，也無法自圓其說。

二二八的主軸就是驅打外省人，後來台灣每說若如何，就要二二八再起，也是威脅要打外省人，要趕外省人下海。紀念二二八就是挑撥族群、搞民粹選舉的動作。因此他們對台北市的淪陷，使二二八紀念館的活動不那麼強調台獨、不能由台獨來完全掌控歷史的解釋權，是恨得牙癢癢的。這才是你在紀念會中被台獨及阿扁嗆聲的原因。出自焦慮、氣急敗壞。

二二八若成功，青天白日旗絕不會在台灣升起。現在台獨極力於要廢這面旗，旗與國號一樣只是借殼，他們恥於恨於拿這面旗。這在他們的活動場合中即可顯見。當年二二八成功，「處委會」主政，陳儀及外省人遣回大陸，台灣必然另立新旗。

現在叫此旗半下，其實是為全下準備，否則為何不在2000年台獨執政後即為之？現在只是在下台前把台獨可以做的事都做完，則2008就是馬上，也不能改變國殤之局，台獨仍占有道德的高度。舵或暫為馬掌，船卻仍往外漂。

好，如果我郭某說得對，那要如何停損？要如何撥亂反正？能不能等2008年後再做？

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】