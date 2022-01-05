繼《蘋果日報》後，2021年底另一家香港民主派媒體《立場新聞》殞落。兩年前民進黨蔡英文政府反送中、撐香港，坐收總統連任勝選漁利，對照如今兩家香港民主派媒體相繼被迫關閉，台灣的NCC即將透過《數位通訊傳播法》監管網路社群，形同網路戒嚴，不啻對「今日香港，明日台灣」這句話下了另類註解！

香港《蘋果日報》稍早在2021年6月24日走入歷史，當時，台灣朝野領袖紛紛在網路社群發文為民主一慟。台灣的中天新聞台2020年底被民進黨的NCC關台，本質實與蘋果殊無二致，兩者都是政府假藉公權力干預新聞自由。

無獨有偶，2014年年底成立的《立場新聞》，以非營利方式經營新聞網站，2019年香港示威期間，以直播前線衝突和示威者相關報導獲得民主派陣營支持和贊助。中共《環球時報》等官方媒體將《立場新聞》標籤化為「亂港媒體」。此舉對照台灣民進黨蔡英文政府的NCC，強行關閉「扮烏鴉不扮喜鵲」的「中天新聞台」，手法如出一轍。

香港兩家自由派媒體相繼被迫關閉，號稱民主國家的台灣，正副總統蔡英文、賴清德不約而同，兩度在臉書義正辭嚴譴責新聞自由遭到戕害，實際上根本就是五十步笑百步，自取其辱。

自行政院數位政委唐鳳上任以來，網路世界冥冥之中充斥著一股無形莫名的恐懼。此期間，針砭民進黨蔡英文政府施政良窳，多位特定人士的臉書疑似遭到「鎖定」監控，陸續被人檢舉停權，坐文字獄。凸顯幕後有隻看不見的黑手主導運作，箝制新聞自由，台灣解嚴34年，政治偵防，思想控管的網路「警總」無所不在，自由「倒退嚕」，民主「落漆」，令人不寒而慄。

近年來，行政院各部門斥資編列預算進行大內宣，遭外界質疑淪為政黨政策護航、洗腦工具的疑慮。時至今日，蔡政府乾脆直接豢養網軍1450，肆無忌憚，有恃無恐，出征政敵，包括楊蕙如網路造謠逼死外交官，林瑋豐在PTT自導自演中共認知作戰散播假訊息，網軍頭子林秉樞牽扯出和綠營的黨政關係，政治力干預媒體，影響力無所不在，從來未曾消退，政府箝制媒體的惡行劣跡，班班可考，難以杜絕外界悠悠眾口。

國家通訊傳播委員會（NCC）網路監理法《數位通訊傳播服務法》箭在弦上，日後網路嚴密監控，異議人士的反對聲浪勢將首當其衝，面臨打壓，網路世界形同「一言堂」，台灣的民主重走回頭路，戕害言論自由，莫此為甚！

關閉中天電視，扼殺言論自由，進口美國萊豬，掀起食安風暴。這兩件事，嚴重侵蝕民進黨蔡英文政府的根基，勢將成為執政崩盤的重大缺口，不妨拭目以待！

（作者為文史工作者）

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