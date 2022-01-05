誰是2022年台灣電影市場打頭陣的華語片？

說起來還有點魔幻，是《第一爐香》。

沒錯，就是那部2021年10月已在大陸上映，但引發了較大爭議，豆瓣得分僅有5.0，堪稱許鞍華導演「至暗時刻」的《第一爐香》。

《第一爐香》是由阿里影業作為第一出品方的電影，但我們在2020和2021大陸電影在台上映抽籤的名單中，均未看到該片的名字。它能在台灣地區上映，應該是以港片（港片在台灣上映不受十部配額限制）的名義上映的。

《第一爐香》的第三出品方，是非常傳奇的電影公司青鳥影業，正是這個影業公司搞定了張愛玲原著的版權，使得這部電影得以啟動拍攝。

青鳥影業由華語影史上的絕色美女，傳奇巨星夏夢創辦，創業作就是許鞍華導演的《投奔怒海》，這部電影讓劉德華在影壇一舉成名。

青鳥影業之後還和峨眉電影製片廠合作了功夫片《自古英雄出少年》，在內地上映時非常轟動。

青鳥影業在1984年領銜出品了嚴浩導演的《似水流年》，但在這之後，青鳥就再也沒有出品新作，而是還清了投資人霍英東先生的投資，把公司賣給了江祖貽（現安樂影業老闆江志強的父親），就在香港影壇消失了。

席捲金像獎六項大獎的《似水流年》，儘管非常經典，但多年來一直是影迷口中的一個「傳說」。

《似水流年》直到近年才終於出了大銀幕的2K數字修復版，最近的放映是廈門的金雞百花電影節和上海的「香港經典電影展」，因為非常經典又極難見到，所以一票難求。

夏夢女士已經於2016年去世，她在去世前，親自著手啟動《第一爐香》，並邀來許鞍華執導。

青鳥重現華語電影江湖，也算是延續傳奇的美事一樁了。

《第一爐香》的幕後人員，完全是世界級的頂級配置，包括威尼斯終身成就獎得主許鞍華導演，攝影是杜可風。

《第一爐香》的服裝造型設計是前不久剛剛去世的和田惠美女士，配樂則是與和田惠美一樣同為奧斯卡得主的「教授」阪本龍一。

《第一爐香》的錄音是出現在最多華語片「錄音指導」一欄的台灣著名錄音師杜篤之老師。剪輯執導是大師級的鄺志良，他為許鞍華剪輯過著名的《千言萬語》《男人四十》和《天水圍的夜與霧》。

而對於台灣觀眾來說，已經很久沒有在大銀幕上看到彭于晏了。上次是什麼電影來著？

彭于晏上一次在台灣大銀幕亮相，已是四年半前，2017年7月在台灣上映的《悟空傳》了。那部電影中，俞飛鴻還演的是和悟空針鋒相對的「大魔王」華姬。

而在《第一爐香》中，俞飛鴻已變身為艷麗的姑媽梁太太。

2017年的7月彭于晏有兩部電影在台灣上映，另一部是許鞍華導演的《明月幾時有》，所以《第一爐香》是彭于晏和許鞍華的第二次合作。

《第一爐香》中，台灣女演員張鈞甯的戲份也很吃重，扮演梁太太的貼身女僕睨兒。

幸運的是，張鈞甯近年來擔綱主演的電影，都在台灣上映過。

2017年的《閨蜜2》在大陸口碑一塌糊塗，但在台灣票房還不錯。

2021年張鈞甯和張震合作的兩岸合拍片《緝魂》，更是讓張震拿到了影帝。

香港女星梁洛施，對於台灣觀眾來說也是不陌生的。

早在梁洛施17歲的時候，就在海峽兩岸暨香港合拍的《雲水謠》中亮相，這部電影的台灣出品方是著名的龍祥影業，香港出品方就是梁洛施當時所在的英皇電影。

梁洛施18歲的時候到台灣拍了著名女導演周美玲的《刺青》，這部電影也堪稱梁洛施的代表作之一。

之後經歷了近十年人生的兜兜轉轉，2015年，復出的梁洛施主演了張艾嘉導演的《念念》，場景大都在台北拍攝。

這次《第一爐香》，是《念念》五年之後梁洛施的再一次復出，扮演重要角色吉婕，她的狀態比之前還要好呢。

《第一爐香》的台灣版海報，和大陸版海報區別不大。該片在台灣地區由著名電影營銷公司甲上娛樂發行。

1月14號可謂是拉開了台灣地區2022年華語片的序幕，這天還有在2021年各影展頗受關注的台片《修行》正式上映，這部電影由攝影師轉行導演的錢翔執導，是他繼《回光奏鳴曲》暌違七年後的第二部長片。他曾是一位非常優秀的電影攝影師，作品包括著名的《藍色大門》《總鋪師》等。

錢翔這次找到上次合作的陳湘琪，以及和陳湘琪認識多年的陳以文，影后與影帝的合作扮演一對結婚多年，困在婚姻中的中年夫妻。

1月14日還有一部大陸電影《郊區的鳥》正式在台灣公映，這部電影和台灣影人關係密切，監製是台灣電影人黃茂昌，他創辦的前景娛樂也是《郊區的鳥》在台灣的發行商。

《郊區的鳥》的男主角是李淳，之前他一直被叫作李安的兒子，不過在這之後四年間，他在各類形態的華語電影中亮相，已然變得成熟起來。

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《郊區的鳥》還有兩位台灣影壇的大師護航，包括剪輯是廖桑廖慶松，錄音是杜篤之老師。

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另外，已於12月31日在大陸和香港上映的《反貪風暴5：最終章》，1月14日將在台灣上映，片名和香港一樣為《G風暴》。

1月19日上映愛情片《再說一次我願意》，郭書瑤、蔡凡熙、侯彥西主演，本來是2021年9月計劃上映，後來改到2022年1月。

1月28日，已是春節前一周的檔期，有著濃濃的過年氣氛，這一天將會上映兩部非真人新台片，其實就已是今年台灣春節檔的華語片了。

一部是《諸葛四郎—英雄的英雄》，投資五千萬的3D大製作動畫片，將台灣漫畫大師葉宏甲的名作搬上了大銀幕。「諸葛四郎和魔鬼黨，到底誰搶到那支寶劍？」是不是可以在大銀幕被還原呢？

同一天還將上映霹靂布袋戲天字第一號男主角素還真的專屬大電影《素還真》。《諸葛四郎-英雄的英雄》和《素還真》攜手，很可能會掀起一波懷舊觀影浪潮。（台片所）

（本文來源「映畫台灣」公眾號）