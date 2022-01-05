以後誰還願意當外交官？儘管外交工作是多麼的神聖！不久前才因身遭冤枉死了一位忠於職守的外交人員，最近又有一位枵腹從公的外交官因扛罪而遭萬箭穿心。

甲午戰爭清廷戰敗，將台灣割給日本，丘逢甲嗟嘆：｢ 宰相有權能割地，孤臣無力可回天｣；於今，邦交國一個個斷，僅剩下14小國，追責究任，這是前線外交人員的過錯嗎？是他們不努力嗎？是他們｢叛國｣嗎？為什麼現在這些罪過全套在他們頭上，後面那些部長、院長、總統一點責任都沒有嗎？

尼加拉瓜頒贈勳章、國籍給吳進木大使，是表彰他對台尼邦交的貢獻，他憑什麼不能接受？國人應該為他感到光榮才對，都斷交了對方仍感謝吳大使對該國的付出；本國人卻怪他沒有掌握情資、報喜不報憂，奇怪哩！前方無戰事有何不好？後方大員們有多少拿了綠卡、楓葉卡、櫻花卡...，怎麼都不吭聲、卻去抨擊人家拿尼加拉瓜國籍，好不好意思？

對方撤走你大使館房舍、拿走你全部資產、連影印機都不給你，是誰製造出這樣大的仇恨？如果是吳進木大使，奧蒂嘉豈會頒發他榮譽市民獎章及國籍？部長、院長、總統為何不反省？說吳大使叛國，是叛了哪一國？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※