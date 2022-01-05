報載，元月一日美國西岸大城洛杉磯的華僑組織「羅省中華會館」舉行「2022年新任四大首長就職餐會」，我國駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長及同仁受邀出席。但其後卻發生黃處長率所屬官員集體離席的意外情事。

事發經過是在黃處長主持該會館新任四大首長及新任理事、監事宣誓就職典禮時，會場司儀突然宣布誦讀中共駐洛杉磯總領事館的賀電，讓在場的黃處長及10多位辦事處官員感到極為不受尊重，因此演出「集體離席」的憾事。

駐洛杉磯辦事處於次日發布聲明，指出「羅省中華會館」章程第三條明定：「本會以發揚中華文化，崇尚民主自由，聯絡僑胞感情為宗旨，支持中華民國，秉持國父孫中山先生之民主精神」。同時指出，於新任四大首長當選後即數次向新團隊表達，期盼維持歷年來就職典禮各項安排，並請避免發生本處出席官員在場時有「誦讀中共駐洛杉磯總領事館賀電」的動作，否則本處出席官員基於中華民國國家尊嚴將離席表示抗議。

據了解，「羅省中華會館」長久以來支持中華民國，除於會館內、外懸掛中華民國國旗，其他如中華民國開國紀念日等重要節日均舉行升旗典禮及唱國歌。惟就職典禮當日卻未見佈置中華民國國旗，經多次協調最後由新任鄺松齡主席舉中華民國國旗進場。

上情顯示，我駐洛杉磯辦事處官員仍然秉持過去先總統蔣公時代的「漢賊不兩立」舊思維。1952年我國曾以「漢賊不兩立」原則，退出第15屆芬蘭赫爾辛基奧運比賽。須知，國民政府剛播遷來台後，在1969年時邦交國還高達70國，包括美日等國家。但自1971年退出聯合國後，在與中共鬥爭的外交戰場上乃節節敗退，如今更只剩下14個大部分是小朋友的邦交國。

針對與中共在外交戰場上的鬥爭，我們年輕一代的外交官必須要有充分的智慧與新的思維，尤其是臨機應變的策略。以上述不歡而散的尷尬場面為例，既然典禮是由我辦事處黃處長主持，並由新任主席舉中華民國國旗進場；我方顯然是居主場優勢，怎可因為一封中共駐洛杉磯總領事館的賀電，就輕率地集體退席？如此不僅讓主辦的僑界領袖灰頭土臉，我方也算是打了一場在僑界的外交敗仗。

其次，既然我洛杉磯辦事處事先即獲知會有「誦讀中共駐洛杉磯總領事館賀電」情事，難道那麼多的辦事處外交官員沒有事先做過沙盤推演，預作臨機應變的處理方式嗎？其實黃處長大可在場表示，「在高舉中華民國國旗的場合，及中華會館一向支持中華民國的體制下，我們欣見中共領事館發出賀電，認同我國國旗，一起支持中華民國政府！」

隨著中共在全球外交戰場上對我國的強烈打壓，就連沒有正式外交關係的代表處也不放過，各個主要城市的華僑組織也是北京爭取的對象。當老一代的華僑看到國內民進黨政府是如對待中華民國，及忽視強調「華僑為革命之母」的國父孫中山先生時，相信必定有很深的感觸。復以向來支持中華民國的老僑已逐漸凋零，新一代的華僑在民進黨政府重視「台僑」、忽視「華僑」，以及中共的銀彈攻勢之下，勢必會使我國面對僑社猶如邦交國一般的辛苦。

須知，在外交戰場上，尤其是面對全球將近6千萬人的華僑，少一個朋友就多一個敵人，我們必須全力地去爭取向心，這是現階段駐外人員的重要任務。

（作者為大學英語講師）

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