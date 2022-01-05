加州聯邦法院針對矽谷血液檢測初創公司創辦人伊麗莎白•霍姆斯（Elizabeth Holmes）的詐騙案經過三個月審判後，由陪審團做出四項有罪裁決，她將面臨每項最高20年的牢獄之災，霍姆斯的人生從山峰跌到谷底，她的經歷足以讓矽谷那些試圖改變世界的新創人引以為戒。

聰明絕頂的霍姆斯系出名門，家族人脈橫跨政、法、醫、商與企業界，她17歲進入史丹佛大學，由於對血液檢測具獨到見解，19歲輟學，到矽谷成立公司， 連公司名字都由治療therapy與診斷diagnosis兩字組合而成的Theranos，在她領導下號稱以生化和微流科技研發出一款方形黑盒子驗血儀器，可用針頭輕輕吸取手指的一滴血即可在15分鐘後化驗診斷出240項病歷，經霍姆斯大肄宣傳後，被美國媒體視為醫學革命的劃時代產品，還封她為下一個賈伯斯與比爾蓋茲，所以霍姆斯立刻獲得投資人青睞，包括資深國務卿季辛吉以及三位前美國國防部長都成為Theranos的大股東，媒體大亨梅鐸更投資了1.25億美元，後來霍姆斯更將這款驗血儀器與連鎖店Walgreens等大公司簽約，所以使Theranos短時就匯集了大量投資基金，富比世評估該公司市值達90億美元。

但不幸的是，Theranos的驗血儀器後來竟被華爾街日報記者追蹤訪查後發現其驗血實際功效只有15項，其他都錯誤百出，且經公司人員舉報涉嫌做假記錄，經驗證屬實後，該公司因而破產，投資人因而對霍姆斯提起詐欺訴訟。

驗血儀器失靈，霍姆斯到底是蓄意欺騙，還是單純研發失敗？從檢察官報告可知，她的確隱瞞許多實情，當然，不可否認霍姆斯曾擁有夢想，她想把研發的儀器普及化，並以最低成本造福人類。如真成功的話，她對人類絕對具重大貢獻，但遺憾的是她智慧不能填補自己的野心，而她惡意騙取別人的資產變成自己的財富，當然更不該被寬恕的。

事實上，霍姆斯只是諸多矽谷創業者中比較不幸的人，在矽谷許多原創人，總是在開發初期誇大自己的成果與未來期待以吸引投資人，然後再逐步創研彌補缺失與不足，這幾乎成為矽谷創業人公開的秘密，只可惜霍姆斯智慧不足，力有未逮，所以失敗了，更不幸的是她所涉足的領域是人類的健康，把自己的商業利益與他人的生命安全連結在一起，最終導致身敗名裂，鋃鐺入獄的困境。

（作者為美南傳媒總主筆）

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