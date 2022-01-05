去（2021）年11月下旬，台師大林姓資深校友於受訪時對媒體直說：台師大很配合民進黨政府「去中化」，「先是蔣公的銅像不見了，圖書館裡的中國古典書籍閱覽室不見了，再來是校歌裡的祖國不見了，但李登輝讀過的日本高校，卻納入了台師大校史」！

昨（1/3）日，又有媒體以〈台師大獎勵本土語言授課鐘點費多5成，學者批荒謬搞意識形態〉為題報導：前台師大國際與僑教學院院長潘朝陽痛批台師大：「違背教育常規和教育哲學」，媚俗跟進民進黨所謂的「國家語言」。若硬是要把本土語言塞進專業課程，則母語教育一定失敗，學術專業教育也會失敗，雙邊都落空！潘前院長直指：「學母語是幼兒園、小學的事，不是在高等教育才教」。再說語言教育有其專業性，「教育者怎可以這麼荒唐？根本就是討好民進黨」！而嘉義大學應用歷史系教授吳昆財也痛批台師大：「動機卑鄙、惡劣」，實在太過分！語言是溝通的工具，不是為了搞意識形態！！

回顧筆者在〈何不直接停唱國歌、國旗歌！？〉一文裡，曾委婉提問：「現任台師大校長的急於表態效忠，是否與他的諸般弊案綑捲纏身有關，猶待時間分毫釐清」！而今，自媒體甫才得知台師大竟於去年12月上旬，以「極不尋常」的審議程序，通過《推動國家語言發展授課獎勵實施要點》，則現任台師大校長的「食緊挵破碗」，或恐將是他冀望順利獲得教育部同意續任的夢魘！

查台師大《推動國家語言發展授課獎勵實施要點》的緣起，係因2019年1月9日公布施行之《國家語言發展法》。其後，則先是有台大學生會，首向台大行政會議提案：「教授授課若採閩南語、客語、原住民語、台灣手語等國家語言，將可獲經費補助或時數減免」，並於2020年4月28日，經台大第3067次行政會議，通過《推動復振國家語言授課補助實施要點》。

然台師大於去年12月8日通過的《推動國家語言發展授課獎勵實施要點》，並不是如台大般，係經由「行政會議」審議，也並非比照《台師大全英語授課獎勵實施要點》，乃是提交「教務會議」審議，而竟僅是由校長、三位副校長、教務長、研發長、國際事務處處長等行政主管，以及各學院院長組成的「學術主管會報」逕行通過該要點。

按就成員的代表性而言，「學術主管會報」與大學「教務會議」、「行政會議」差之甚遠！再查台師大秘書室之官網公開資訊，自2019年7月17日之後，台師大即未曾召開「學術主管會報」。另在2010年4月7日至2019年7月17日期間，也查無「學術主管會報」的召開紀錄。如此，則何以一個涉及全體教師「授課獎勵」的「要點」，竟會是突由較低位階的「學術主管會報」通過！？

其次，台大之要點係實施授課之相關「補助」，而非台師大之除了可申請「補助」外，還可「依其授課時數50%之鐘點費，予以獎勵」。試問：若僅是以「台語、客語、台灣原住民族語、馬祖語、台灣手語」等國家語言講述授課時，授課教師即可獲得額外的50%鐘點費收入，則授課教師應不應先行經過「國家語言檢定」？換言之，台師大係由誰來認定：授課教師所操的「國家語言」究竟標不標準？會否只是個半調子？

其次，據台師大表示：「必修課」不會使用國家語言授課，將只有「選修課」，會採以國家語言授課。因此，學生在選課前，需自行留意在授課大綱裡，教師有否加註將會「使用國家語言」，且學生還需確定自己「聽得懂」，或確實想修該門課再行選課，則此，不就已然形成了「修課門檻」！？而另在「大學部10人，碩士班3人、博士班2人即可開課」的情況下，授課教師還可額外獲取50%鐘點費收入之最終獎勵，則又將導致「國家語言」的使用目的、效果與結果，會分別成為什麼？

最後，如果依台師大所指的「聽得懂」，是《推動國家語言發展授課獎勵實施要點》的唯一關鍵指標，則學生的「口語表達、筆試、各項作業、書面報告」等，又會是要選以什麼語言、文字來接受考核？如果這一切全免了，就只是由授課教師自己，以某種「國家語言」講述課程，則「八哥」台師大或「手語」台師大，勢必搶救不了……，已慘被2022年《世界大學學術表現排名》（URAP），評為全球第1101名的「千里之外」台師大！

（作者為台師大教授）

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