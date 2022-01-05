中華民國故宮裡珍藏了一副書聖王羲之的《快雪時晴帖》，是書法家們最喜愛的臨摹字帖。故宮人員如果要展示這幅紙張已經發黃的墨寶時，必須要帶上白手套，謹慎地舉起放下，深怕太用力會讓紙張受損。

最近看到府方發言人，拿出蔡博士的「論文」發黃原稿給記者看，戴著白手套小心翼翼的捧在手裡的樣子，讓人不禁想起王羲之那幅《快雪時晴帖》來，不覺莞爾。

去年底我讀研究所時的指導教授要退休了，特地把我當年放在他那邊存檔的博士論文原稿，用聯邦快遞寄來給我，免得被校方整理他辦公室時，把所有文件當廢紙回收了。

我收到以後打開來一看，我的論文雖然有點舊，與蔡博士應該是差不多同一個年代，也是用打字機打的論文，但是我的原稿就沒那麼黃！府方所展示的論文原稿，中間幾頁顯得特別的黃，像是打翻了茶水似的，違反了物理學原理，就有點匪夷所思。

以論文的年歲來推算，根本不可能那麼黃，莫非蔡博士未能謹慎保存論文原稿，或曾經顛沛流離、屋子遭逢水災，否則怎麼會讓論文原稿顯得如此狼狽？

筆者具理工背景，習慣實事求是，不想臆測論文的真假。如果以筆者本人的論文原稿紙張發黃程度來做比較，蔡博士論文發黃的程度，已經接近古人的字帖，實在不可思議。

建議學者專家不妨用紅外線光譜儀去做鑑定，或許可以準確判定該論文斑駁紙張的真實年紀，還給蔡博士一個清白。

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