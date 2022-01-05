台灣與立陶宛自2021年年中宣布將互設代表處後，立陶宛旋即遭到北京各種或明或暗的「制裁」。對此，雖然美國屢屢公開表示「力挺」立陶宛，而我方上從蔡總統、下至外交部也強調台立關係十分友好，但立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）仍明白表示「以台灣為名開設代表處是個錯誤」。

事實上，自從台立宣布我方將以台灣為名在立陶宛設置代表處後，北京當局就極為不滿，大陸外交部在去年8月宣布召回駐立陶宛大使、並要求立陶宛召回駐北京大使；隨後，北京再將中立關係降為「代辦」、立陶宛隨後也撤出該國駐陸所有外交人員。稍晚，中方「中鐵集裝箱」中斷直達立陶宛的貨運、大陸更抱怨立陶宛的農作物有病蟲害，雙方關係可謂快速降到冰點。

當然，立陶宛絕對有其戰略考量，從地理位置來看，為了抵抗與其長期不睦的白俄羅斯與俄羅斯，立國必須引入以美國為首的勢力做其後盾；而要得到美國的青睞，勢必得在其他地方做出積極表態。立陶宛與北京關係本就若即若離、雙方經貿關係也不強，搭上美國的「反中」順風車對立陶宛來說就是種表態，而台立關係的急速升溫，背後或許也有著美國的「催促與加持」。

不過，當蔡英文政府洋洋得意於台灣在一片斷交潮中交到新朋友時，立陶宛總統的一席話，又隱約帶出雙方關係終究並不穩固的現實。可以說，就像新加坡，任何一個正常國家都會希望能在中美兩強間優遊，而不是與任一方為敵。然而此時的立陶宛卻被美國逼著上梁山，即便該國與北京關係原先就不密切，究竟能從台灣方面得到多少好處？又是否能夠真的得到美國的有力援助？一切都還在未定之天。

對蔡英文政府而言，絕對不能只想著美國會幫我們「處理一切」，畢竟美國在越南、阿富汗、烏克蘭等地的前車之鑑，對照如今立陶宛總統說出的內心話，在在證明台立關係絕對不容「樂觀」。說穿了，兩岸關係若好，台灣不怕在國際上沒有空間，如今卻得陷入中美博弈的漩渦中，是福是禍，終須謹慎思量。

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