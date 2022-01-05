台中市第二選區立委補選即將在周日投票，蔡英文總統親自領軍，府院黨大咖齊出，以近乎總統大選的規格，發動國家機器，傾盡資源投入，全線出擊，非贏不可。自四大公投大獲全勝後，蔡英文就一刻未閒，親自指揮強推《地方制度法》修正案，趕著促成竹竹合併；表面上看，是為今年底九合一地方大選超前部署，更是為了確保民進黨接著能贏得2024總統大選、繼續執政的戰略規畫。

英系愛將占住要衝

但深究其實，蔡英文有必要在這個時候、以這樣超乎比例的力道來展現其權力的企圖心與侵略性的布局嗎？因此有很多人都在問，民進黨在台灣現在還有什麼做不到的？更不解，蔡總統到底在急什麼、怕什麼？非要在她還剩下兩年的任期內，用這麼多爭議性的手段，御駕親征也要贏得區區的一個地方補選？強制通過這麼多爭議性的政策？她究竟還想做什麼？又或者說在防什麼？

四大公投民進黨逆轉勝，行政院長蘇貞昌因戰功而保全了閣揆職位，各方期待的內閣改組至今並未發生，這也使得蔡總統屬意的接班人選桃園市長鄭文燦，無法順勢接任閣揆，進而邁向大位的聲勢為之頓挫。

另一方面，與蔡總統關係微妙的副總統賴清德，民眾好感度方面屢屢超車蔡英文，在蔡英文僅剩的兩年任期裡，光是在民進黨黨內，就有蘇貞昌這顆現在的巨石，以及賴清德這顆後勢看好的明星，對「後蔡英文時期」形成不確定的挑戰與變數。

正因如此，面對外界普遍並不看好民進黨的年底地方大選，蔡英文必須抓緊時間，趁著現在手中擁有最有利的資源籌碼，先完全掌握縣市長提名權，儘速部署心目中的「英系」愛將，在地方大選取得戰略先機、占住要衝，創造更大的領導戰功，以鞏固自己在2024總統大選提名人選上的影響力。

在台中二選區立委補選上，民進黨集中政府資源、綠媒、網軍每日狂轟濫炸國民黨候選人顏寬恒，即使顏寬恒具體指控7個綠媒政論節目連續1個多月，照三餐攻擊、抹黑而向NCC舉報不公，NCC仍裝作沒看見，擺明了為綠媒護航、為政治服務；選前倒數幾天，國產署更大動作清查顏家土地，動用國家機器輔選毫不有所忌諱。

急欲擺脫卸任魔咒

有關顏家「魚肉鄉里」、「十惡不赦」的各種爆料，連月來充斥綠媒，親綠名嘴更是日以繼夜、加油添醋地炒作，即使地方人士表示，這些政論節目中批評的議題，3成有根據，7成穿鑿附會，但在蓄意的放大檢視、「綠口鑠金」下，事實真相早就被成見好惡拋諸腦後。

尤其批判顏家不遺餘力的綠營候選人林靜儀總部主委林佳龍推稱，許多事情都不在自己擔任台中市長任內發生；但依常識也知，顏家要累積這麼多「惡行」，絕非一年半載。林靜儀則強調，鄉親過去被顏家「騙了十幾年」。兩相對照，無異承認林佳龍在市長任內竟然「縱容」，過去十幾年甚至幾十年都沒問題的問題，現在成了選戰對手，就變成有目的、有針對性的清算？說穿了，只能怪顏清標「不識時務」，如果像當初陳明文那樣帶著地方派系適時投靠民進黨，現在更成為「英系」要角，恐怕也不會有今天的麻煩了！

蔡英文之前的兩位前總統，陳水扁因貪腐被司法判決刑罰，留下汙點，可謂咎由自取，馬英九則是遭到民進黨連番政治追殺、司法纏訟，令人驚悚也遺憾；蔡英文能否跳脫卸任總統這個魔咒，猶未可知。

但從她把小小的地方補選搞成猶如總統大選；把公共政策、民生議題的公投，升高為藍綠廝殺、政黨對決與政權保衛戰；足證蔡英文心中的不安全感。

正所謂物極必反，蔡英文愈是想抓緊權力、愈顯示她在卸任前必須完成令她安心的人與事部署，因為她既不想變成下一個陳水扁，也不願變成下一個馬英九，但她忽略了，一旦操作過頭，人心也會物極必反，同情起挨打的顏寬恒。