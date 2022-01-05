全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團公布「2022年世界十大風險預測」，認為大陸新冠「清零」政策、科技巨頭與政府爭奪主權、美國期中選舉將是全球最大風險，台灣問題因美中忙於內部問題而相對平穩，世界會進一步進入領導力真空的「零強國」（G-Zero）時代。

世界進入零強國時代

但蔡英文總統在元旦的新年談話，卻強調「軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定」，高姿態抗議大陸「針對我方的軍事侵擾及外交打壓」，還意有所指要北京防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

當大家都把風險轉移到無法消弭的新冠疫情及內部政治時，唯獨台灣關切大陸可能對台進行「軍事冒進主義」。這種判斷跟國外的認知有相當大的差距，蔡政府誤判兩岸情勢可能才是真正的風險。

歐亞集團判斷台灣問題不構成潛在風險，主要有四個理由：首先，中國提出「偉大復興」的前提是台灣與大陸統一，這並不是新的立場；其次，中國並未像1995-1996年台海危機，對台灣附近發射飛彈；第三，華府和台北都沒有逼近北京的紅線：美國堅持「一個中國」政策、台灣宣稱「維持現狀」，不會宣布獨立；第四，如果大陸進攻台灣，將面臨軍事失敗的風險，與毀滅性經濟制裁和全面外交孤立情境。

蔡總統刻意把兩岸風險往軍事方面思考，可能與大陸軍機「擾台」有關，認為可以製造大陸「軍事冒進主義」的形象，讓台灣人民感受大陸的威脅，以利選舉造勢。

從去年9月17日起，國防部「即時軍事動態」官網開始發布大陸軍機行動，解放軍軍機幾乎每日在台灣周邊空域飛行，去年1整年高達961架次。尤其去年10月4日解放軍1天內派遣56架次進入台灣防空識別區，停留的時間也越來越長。

大陸頻頻派出軍機進入我西南空域，國防研究院解讀，意在凸顯台灣西南部防衛弱點，並達到「消耗戰」的目的，同時演練多方向包夾台灣的作戰模式，及對東沙、太平島進行威嚇。另外，由於台灣西南海域為中共潛艦通往西太平洋的門戶，中共軍機活動可對美軍反潛作戰設下重層障礙，亦可保護中國在南海的基地群。

這種研判是否為真，美國有兩派的爭論，以前印太司令戴維森為首的「中共武力犯台論」，認為大陸武統的時間表迫近，可能在6年內攻台。美國在台協會前理事主席卜睿哲、德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀、布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩等人則認為是「軍事心理戰」，他們曾發表文章〈別幫中國炒作台海戰爭風險〉強調，基於「美國介入、大陸難以必勝與時機」等三個原因，大陸不可能在近期武統台灣，北京不斷派軍機「擾台」，只是「軍事心理戰」。

軍機擾台心理戰性質

「軍事心理戰」是否有效？不必然，因為過度的軍機擾台，會出現邊際效用遞減情況，台灣民眾逐漸熟悉大陸的意圖與軍事演習的模式，反倒讓台灣民眾對大陸軍事行動無感。但大陸不知道這一點嗎？想必知道，所以大陸軍機顯然還有其他目的。例如：

一、警告蔡政府不要誤判情勢輕易踩台獨紅線。大陸曾評估，1996年若非果斷試射飛彈，李登輝很可能趁著總統民選聲勢宣布台獨，早已認定軍事行動是壓制台獨不可或缺的手段。

二、壓制美、日背後的支持。對大陸來說，台獨並不可怕，可怕的是「外部勢力」插足台灣問題，甚至支持台灣獨立，將使兩岸和平穩定遭到破壞，大陸有必要採取「預防性防禦」動作，對美、日釋出必要的訊號。

三、基於自身安全的需要。在美國偵察機與潛艦持續性臨近偵蒐行動下，大陸3.2萬公里海岸線，隨時隨地可能發生軍事意外事件，大陸必須隨時演練，做好應變的準備。尤其南海已成為軍事熱區，台灣西南空、海域是大陸軍機艦進入南海與西太平洋必經之地，需有完整的情資掌控，而海空軍也需要不斷操練演訓，部分「擾台」行動是基於大陸本身的需要。

基於以上三個理由，台灣大可不必把大陸軍機視為「擾台」或威脅，而是對台灣及美、日釋出的訊號，希望不要跨越紅線，逼迫大陸採取不得不的行動。大陸很清楚，這只會增加民進黨「抗中」的火藥，但為了維護總體安全，寧給民進黨小辮子抓，也不能放任美、日製造更大的戰爭風險。

隨著國際社會理解大陸的戰略意圖，蔡政府炒作「恐中牌」效用將遞減，民眾也應早日看清民進黨反中牌的詐術本質。