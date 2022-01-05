和西方在疫情防控上的糟糕表現相比，中國疫情防控成績斐然，兩年來令國際社會頗為羨慕，不過這次西安疫情防控卻有一個非常明顯的短板被國際媒體捕捉，同時也在中國網路社會引發普遍關注，那就是當地政府保障被隔離民眾基本生活物資供應的能力明顯不足。

採取封城措施十多天來，從網上消息可以看到，西安迄今還有不少被隔離民眾買不到米麵糧油蔬菜，社區集中供應也供應不上，有些人甚至因此挨餓。網上有個視頻，是一家人被隔離但是已經彈盡糧絕的家庭主婦對上門貼封條的民警說，「我配合防疫，但是誰配合我生活呢？」這句充滿無奈的話反映了不少在隔離狀態面臨生活困境的民眾心聲。

中國人有集體主義精神，絕大多數人都願意為疫情防控自我管控，為把感染人數儘快壓下來，切斷病毒傳播鏈條，疫情防控部門與工作人員也願意付出艱辛努力，承擔額外工作壓力，這些都是支撐中國防疫成功的基本要件，在奉行自由主義與個人主義的西方根本做不到這些。

但「民以食為天」，不管是疫情防控人員，還是被隔離群眾，基本生活物資供應不能出問題，這也是中國成功進行疫情防控的另一條基本經驗。而這條經驗在西安顯然並未被有效實踐。

在武漢等地已有多起成功防疫先例的情況下，西安又出現這種情況很不應該。武漢當初還有可諒解之處，畢竟封城這種事當時所有人都沒經歷過，對病毒認識也非常有限，再加上當時武漢感染人數超出了當地醫療資源極限，出一些比較嚴重的問題還可以理解。

像西安這種情況，前面已經有那麼多「作業」可抄，而且疫情各方面的嚴重性和武漢當時根本沒法比，但是在被隔離民眾的吃食供應上，在某些地方某種程度上，卻比武漢當時還糟糕，連那個單純靠大數據電腦支撐的出行「一碼通」也是崩潰了又崩潰，這就很成問題了。

這不僅僅是沒有打通生活物資供應「最後一百米」的問題，而是在整個系統的管理運轉上，在城市危機應對與治理學習能力上，還存在著不小缺陷，而且這個缺陷還沒有被發現和解決。

所以，在疫情應對上，如果持續當前的防疫政策，那麼不僅西安，其它中國各大中小城市也有必要再認真梳理一下，以形成一套更成熟的危機應對預案，要吸取這次西安防疫的教訓和之前武漢防疫的成功經驗，把保障被隔離民眾的基本生活物資供應放到更重要位置。

千萬不能像這次西安一樣，封城後缺乏系統考慮與系統部署，防控人員只管防控，也不考慮或不充分考慮被隔離群眾合情合理的最基本生活，基本生活物資又供應不上，結果付出了極大努力，卻得不到輿論與被隔離民眾認同。

其實坦率而言，和西方正面臨的疫情海嘯相比，西安疫情並不算糟，比如美國，現在每天感染人數都在創新高，前兩天甚至創下了25小時感染102萬例的天文數字，所以拜登政府現在只能「躺平」任由病毒發揮，可以說一點辦法都沒有。歐洲差不多也是這種情況。

但是中國不一樣，中國防疫有其自身標準，不能以西方標準來衡量，就如同優等生不能用差生的成績標準要求自己。中國現在的準則是「動態清零」，意思是既要對病毒零容忍，發現一起消滅一起，同時又要最大程度減少疫情防控對經濟活動的影響，儘量縮小隔離範圍，同時要照顧好被隔離民眾的日常生活。這是因應國家疫情防控需要，政府需要自我加壓承擔的管治責任。

中國和西方不同，西方政府是有限政府，對社會事務承擔有限責任，搞不定的事情可以撒手不管，就像這些年他們在防疫上散漫態度。而中國是無限政府，社會事務無論大小，政府都要管起來，這是中國的制度特色與優勢，同時也意味著政府必須要承擔由此產生的責任與後果，所以我們必須在更好防疫的同時，更好發展經濟，同時照顧好人民的日常生活。

（本文來源多維新聞網，授權中時新聞網刊登）

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