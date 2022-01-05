民進黨為了矮化蔣經國，創造一個說法，大意是說，當年蔣經國解嚴開放，是被美國逼的，因為民間要求民主化的浪潮已經無法阻擋，鎮壓必然流血，流血則會失去美國的支持，蔣經國無可奈何，只好開放組黨、宣布解嚴。

這個說法，忽略一個問題，蔣經國為什麼需要美國的支持？為了抵抗中共；那蔣經國為什麼非抵抗中共不可呢？

1982年，在鄧小平的授意下，中共元老廖承志給蔣經國寫了封公開信，呼籲兩岸統一；1983年的「鄧六條」，提出明確的統一條件：「大陸不派人駐台，不僅軍隊不去，行政人員也不去。台灣的黨、政、軍等系統，都由台灣自己來管。中央政府還要給台灣留出名額」中共的這個條件，等於是把蔣經國與國民黨封作「台灣王」，而取得形式上的統一。蔣經國只要點點頭，國共聯手，美國也就沒有介入兩岸的空間，一百個美麗島運動，也撼動不了國民黨在台灣的權力分毫。

試想，蔣經國會不知道，開放民主化國民黨很可能失去政權，蔣介石跟自己將被「轉型正義」；他會不知道，如果向北京低頭，蔣家在台灣的統治延續個幾十年不是問題？

蔣經國拒絕鄧小平的條件，只能說他的確有著烏托邦情結，把台灣人民的福祉，看得比中國統一重要，看得比蔣家後人的餘蔭、國民黨的權力更重要。

現在綠營很喜歡定義「蔣經國路線」，于北辰將軍認為國民黨不再「反共」，就是背棄了蔣經國，因此棄藍投綠，這顯然是對「反共」二字的誤解。當年的「反共」是與「復國」連在一起的，是要推翻中共的統治，「解救大陸同胞於水深火熱之中」。

如果這是于將軍定義的反共，那應該要請求蔡英文總統反攻大陸，解救苦難同胞；而非坐視民進黨讓台積電的晶片出口大陸，資匪通敵。民進黨口頭上「撐香港」、「撐新疆」，但香港朋友看得很清楚：「當初蔡用香港示威的影片來做選舉宣傳，這是我們流的血，選贏了之後卻沒有具體作為。」

現在的國民黨，的確對推翻中共在大陸的統治沒興趣，而希望藉由台灣的成績，促進中共自發性的民主轉型，這樣的路線應該說是「和共」；至於民進黨，讓台灣對大陸的貿易依賴節節升高，這叫「反共」嗎，也不用自欺欺人。

于將軍真正與國民黨在理念上的歧異，還是在「中華民國只有台澎金馬」，這的確是部分台灣人民的願望，兩岸一邊一國。那麼也請于將軍去問問民進黨的朋友，「大陸地區是中華民國領土」這樣的憲法與法律規定，為什麼到現在還不敢修改？

兩岸一邊一國，民進黨嘴巴上講講可以，但真正要落實到法律，還是沒這個膽子。可見國民黨與民進黨的差別，只在國民黨比較誠實，老老實實的告訴台灣人民：台獨／華獨做不到，一觸碰紅線就會有戰爭。

民進黨也知道觸碰紅線會有戰爭，只是很聰明的把台獨／華獨局限在嘴皮子上。想不到，「說一套做一套」就能夠爭取到一位中華民國少將，真的也是醉了。

（作者為政治幕僚）

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