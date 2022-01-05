台灣師範大學祭出「本土語言授課獎勵」方案，自2月開始，「只要課堂中以台語、客語、原住民族語、馬祖語、台灣手語等本土語言授課」，就可加發50%的鐘點費，新開課程還可以獲得2萬元的教材補助；隔天，台灣大學即時跟進，更提出「國家語言授課補助要點」，加碼到可以酌減學分及獎金的鼓勵。

這是一個非常荒謬的決策，以「本土語言」、「國家語言」授課的名義，拉上客語、原住民族語、馬祖語、台灣手語作陪襯，暗中偷渡獨尊「閩南語」（台語）的事實，企圖以漸進的方式「去中化」，用心極其狡惡，完全罔顧大學獨立自主的精神，更剝奪了不諳「台語」的學生的「受教權」。如果貿然實施，最終的結果，就是圖利了若干向來一直操弄語言政策的一些教授，滿足了一些意識形態掛帥的師生。

眾所周知，大學教育的目的，主要是在研習專業的知識，以培養國家未來的人才，所開設的課程中，縱然可能會由於專業的需要，而必須摻揉相關語言的情形，但總以能為多數學生順利接受專業知識為最主要的授課原則，其間夾雜著英語、日語、德語、本土語，乃至手語，教師都可以因人而設，自由運用，不必刻意選用單一的語言。否則，來自四面八方不同語言環境的學生，必然會由於受到語言的限制而喪失了學習的機會。

台師大和台大是學術界的龍頭，以大學獨立自主的精神，理當自由開放，讓教師與學生自行協調，務必要以專業知識能順利傳承與否作考量，豈可獨厚於一種，形同圖利於某些特定教師？這是個充滿政治意味的政策，因為如果真的實施，試問能以客語、原住民族語、馬祖語、台灣手語授課的教師有多少？而這些少數族群的學生，又如何可能達到開課的人數低標？到最後，這些用作陪襯、掩護的語言，必然全數難以開成，而「閩南語」則一枝獨秀，成為一霸。

我們絕不否認本土語言的重要性，也極為肯定精熟本土語言將可增進對本土文化的了解，但本土語言的學習，從小學到高中階段，都已在如火如荼的學習之中，進入大學之後，許多專業的術語、觀念、知識，豈是僅僅憑藉浮面的本土語言就能傳遞的？

據媒體報導，很多受訪學生皆一面倒偏向於肯定這個政策，而細察其受訪者，幾乎全是以「台文系」的學生為主，即此可見這一政策項莊舞劍的用心，就是在迎合此一批人，乃至於執政黨的意識形態。台大的「國家語言」補助，更為可笑，難道「普通話」（國語）不是國家法定語言？焉可以獎金、減學分對「閩南語」作額外的補貼？這顯然就是「語言歧視」、「族群歧視」了。

在全體受教學生都能傳承到專業知識的前提下，我們不會反對教師尤其是開設有關本土文化課程的教師，在授課時使用本土語言，此正如開設外國語言課程的教師，也理當加強這方面的訓練一樣，但是，卻堅決反對以變相加薪的方式，圖利某種特殊語言的教師，更不免會憂心這樣的政策，將會損傷到學生的受教權益。如果真要提倡本土語言，自可由教師開設新的課程，而萬萬不能青紅皂白不分，以政治凌駕專業，反而斲喪了人才的培育及大學獨立自主的尊嚴。

堂堂黌宮，理當獨立自主，讓學術歸學術，政治歸政治，以獎勵之名，作附庸之舉，行諂媚之實，墮落至此，足為可悲！（作者為退休大學教授）