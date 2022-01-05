就在俄羅斯大兵壓境，北約躍躍欲試，雙方在烏克蘭地區劍拔弩張，甚至可能擦槍走火之際，在另一場沒有硝煙的戰場上，也正如火如荼地拉開了序幕。

一、中南半島，緬甸率先發起進攻

近日，緬甸央行發佈公告說，為促進中國和緬甸邊境貿易，推動雙邊貨幣交易和結算便利化，允許緬甸符合條件的銀行為從事邊境貿易的進出口商開設人民幣賬戶，使用人民幣進行直接交易。實際上，早在2019年1月，緬甸就宣佈，要增加人民幣為官方結算貨幣。

緬甸位於中南半島上，瀕臨印度洋，對中國來說，它的地理位置相當重要。

多年以來，中國一直和緬甸保持著密切聯繫，並且是緬甸最大貿易合作夥伴。據緬甸商務部數據顯示，在2019-2020財年，中緬通過邊境和海運貿易總額達120億美元。

在2020年1-12月，中緬貿易額大幅增長，達到了188.9億美元，其中，中國對緬出口125.5億美元，自緬進口63.4億美元。同時，中國企業對緬全行業直接投資2.6億美元，同比增長7.8%。

從雙邊的貿易情況看，緬甸主要對華出口大米、各類豌豆、芝麻、玉米、水產品、橡膠等，同時從中國進口機械材料、塑料原料、化學機械加工原料，雙方經濟的互補性非常強。

而且，緬甸對我們意義可不止是雙邊貿易。比如，緬甸的皎漂港位於緬甸西部若開邦，臨近孟加拉灣，具有重要的戰略意義。目前，它是中緬經濟走廊的重要節點，同時也是我國「一帶一路」計劃的重要組成部分，有可能成為中國與中東原油之間的首個陸上入口。

目前，中緬雙方已經簽署了皎漂特別行政區深水港項目框架協議，這相當於中緬走廊已經正式啟動。而這個走廊的一頭是皎漂港，另一頭是中國內陸城市，這就等於把中國內陸與印度洋再次相連，成為中國通往印度洋最近的陸上通道！

而且，從某種意義上看，中緬經濟走廊甚至要優於中巴經濟走廊，因為中巴經濟走廊全長1650公里，而中緬走廊全長才771公里，更便捷。更重要的是，這條走廊所連接的是經濟體量巨大，且能源需求量更龐大的中國西南地區，因此它的戰略意義也更大。

同時，緬甸也有豐富鎢錫等礦產資源，但其經濟薄弱，難以開發。如今，有了中國加入，再加上緬甸使用人民幣交易，一定會進一步促進該國經濟發展，提高緬甸的國民收入，也可以增強緬甸的地區影響力，緬甸求之不得。

而且不止是緬甸，柬埔寨也已經辦理了瑞爾兌換人民幣的外匯交易業務，繞過美元進行交易。目前，柬方已經有17家銀行可以進行人民幣交易。最有意思的是印度，儘管近期美國一再拉攏印度，組建了一個所謂的四方機制，共同對付中國。然而，印度央行卻將盧比和人民幣掛鉤，把盧比和人民幣兌換的匯率鎖定在11.5：1，一旦利率偏離這個值，印度央行就會出手干預。

應當說，以印度人一貫傲嬌的做派，能抱起人民幣的佛腳，還真是稀罕事。而印度央行這麼做的主要原因，是想保持印度的出口競爭力。看來印度也認為，美元已經不再香了。

不過，這對美國來說，恐怕會很不爽，因為這些做法都相當於衝擊了美元的霸權地位，同時還讓中國得到一條便捷的能源通道，因此美國一定會千方百計進行破壞。

二、在中東地區，伊朗重磅出擊！

大家知道，伊朗和美國的關係非常僵，美國甚至將伊朗列為了邪惡軸心，雙方還曾經直接交過火。因此，美國乾脆就對伊朗發起了制裁，要求不得與伊朗進行石油貿易。

而石油貿易是伊朗的經濟命脈，如今在美國的壓力之下，伊朗人不得不想方設法繞過美元，同各國發展貿易，這也許是美國當初實施制裁時沒有想到的後果吧。

目前，伊朗央行也已把人民幣和歐元列為該國的主要外匯貨幣，以替代美元的位置。而且，由於伊朗實體與中國企業的商貿交易合作正在擴大中，僅僅在2021年的前6個月，雙邊貿易就達到 67億美元。這對人民幣來說，有可能會成為強勁的東風，徹底摧毀美國建立起來的石油美元基礎。

而且，伊朗的幾家大型銀行正在開發了一種名為PayMon的黃金數字貨幣，準備繞過美國銀行。不僅於此，伊朗央行還在建立了一個區塊鏈貨幣研究室，開發錨定本幣的數字貨幣。為此，伊朗已經開放了一個龐大的5G數據中心，並已頒發了1000多個加密幣採礦許可證。

可見，伊朗已經考慮將區塊鏈，作為優先反擊美國金融力量的手段，並在商品和金融結算領域替代美元交易的SWIFT系統，這將嚴重破壞美國經濟穩定，並不斷削弱美元作為全球儲備貨幣的作用。

更讓人想不到的，北約成員國土耳其央行，也在考慮正式採用人民幣代替美元。土耳其進口公司只要通過該銀行支付都將以RMB結算，這也是中土兩國簽署本幣互換協議之後，土耳其方面第1次把RMB當成結算貨幣。前段時間，美國召開所謂的峰會，竟然沒有邀請土耳其，實實在在羞辱了一回埃爾多安。今後，土耳其一定會以牙還牙，讓美國知道這樣做的後果非常嚴重。

三、中俄正式向美元發起了決戰！

大家知道，俄羅斯可不僅僅是軍事大國，它還是能源大國。包括歐洲在內的許多國家，都離不開俄羅斯的石油和天燃氣。而能源是美元的重要依托，一旦在世界能源貿易中，不再使用美元，美元也就只剩一口氣了。

同時，中國是能源進口大國，而俄羅斯是中國最好的夥伴和可靠的能源供應者。能源合作一直是雙方合作中份量最重、成果最多、範圍最廣的領域，也是最讓美國人難受的地方。

特別是兩國在煤炭領域合作勢頭強勁。2020年，俄對華出口煤炭約4000萬噸，同比增長22.7%。2021年更是大幅增長，僅僅在1至10月就出口4785萬噸，俄羅斯一舉成為繼印尼之後的中國第二大煤炭進口來源國。

不過，讓美國更難受的是，俄方正同中方一道，加大雙邊貿易中的本幣結算規模。也就是在美元體系之外，重新建立獨立的經貿結算體系，並使用盧布和人民幣進行結算，取代美元的霸權地位。

如今，這一做法已經初見成效，美元在中俄貿易中的結算比例，已經從此前的90%以上，降低到如今的不足50%。

而且，中俄之間的貿易量相當巨大，增速也非常迅猛。中俄貿易在整個2021年度，有望達到1400億美元，同比增幅將在30%以上。中國已連續12年，成為俄羅斯第一大貿易夥伴。

可以說，如今，中俄兩國已經就戰略層面去美元化、戰術層面搭建完備的本幣結算機制達成共識。而且中俄兩國金融網絡也在對接，並正在逐步打通制約本幣結算的各金融關口。這就相當於中俄已經對美元霸權發起了決戰，並最終徹底結束美元的霸權地位，讓美元再也無法吸吮世界各國百姓的鮮血了。

這個消息，對支持率已經暴跌至41%的美國總統拜登來說，是一大噩耗。

當前美國正處於奧密克戎變種的肆虐中，每天的感染人數都超過了50萬。有專家估計，美國每天的感染人數很快就會超過100萬人，讓美國醫療體系徹底崩潰。

要知道，美國現在唯一的抗疫方式，就是濫發美元了，這讓在家裡啥都不幹的美國民眾，能維持基本的生活，不至於挨餓受凍。

然而，在美元霸權逐漸坍塌之際，美元必將暴跌，同時也讓美國的物價漲到天上去。美國即使印刷再多的美元，也無濟於事。如今，由於中俄兩國正在打通工業全產業鏈，搭建完備的金融結算制度，正式向美元霸權宣戰，這就標誌著美國驕奢淫逸的生活日趨落幕。這就是天道輪迴，美國償還世界人民血汗的時刻到了！

（本文來源：「環球深度視野」專欄，授權中時新聞網刊登）

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