去年9月18日，伊朗加入「上海合作組織」，正式成為這個全球第一大區域組織的成員國。除中、俄兩個領導國外，上合組織成員包括哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、印度、巴基斯坦和伊朗，領土總面積為歐亞大陸的3/5；人口超過34億，占世界總人口近半；而各會員國國內生產總值占全球1/5強，影響力不容輕忽。

2021年3月底，中、伊雙方達成一份長達25年的協議，中國將在伊朗石化行業中投資2800億美元，在交通和基礎設施中投入1200億美元，共計4000億美元，將透過人民幣進行結算。對於面臨美國制裁的伊朗而言，這不啻是一劑定心丸。

2017年5月故逝的美國戰略思想家，前國家安全顧問布里辛斯基，曾在1997年出版的名著《大棋局》中指出，美國這個超級大國占據了軍事、經濟和文化優勢，形成美軍、美元和意識形態霸權。他預測美國將在本世紀初葉逐漸失去霸主地位。在此之前，美國必須防杜另一個超級大國興起，並阻止威脅美國霸權地位的「反美聯盟」出現。

布里辛斯基說「最大的潛在威脅是中國與俄羅斯或許還有伊朗結成大聯盟。結成這種反霸聯盟的原因不是意識形態，而是相互補充的不滿。」很顯然，「俄羅斯有槍、中國有錢、伊朗有油」，三者一旦結合，則非同小可！

布里辛斯基提醒美國領導人，在處理美中關係時絕不要把中國往這一方向推。「在任何這類反霸權的聯盟中，中國都將起到關鍵作用。」中國是自成體系和自己自足的，「中國有很大的和居於統治地位的種族核心，這就使中國有可能每過一段時間恢復其帝國。在這方面中國與別的帝國大不同。」「在中國全盛時期，全球沒有可以與之相匹敵的國家。」「如果中國想進一步擴張，也不會有任何其他大國能夠抵擋！」這是歷史的經驗，不能不正視。

基於此，布氏預測，在20年左右的時間裡，「中國將成為一個全球性大國，其實力大約與美國和歐洲持平。」目前這項預言已趨近於實現。但是，拜登總統的國安高層對上述警告卻視若罔聞，而且還持續擴大敵對的態勢，在俄羅斯與烏克蘭、以及中國大陸和台灣之間，不斷加劇緊張情勢，加碼軍火交易、掖助軍工體系，期待能藉由美方的軍售以嚇阻敵人。

自去年底以來，拜登一再警告俄羅斯切勿發動對烏克蘭的武力行動，否則必將強力制裁。俄羅斯總統普丁卻反向要求美方必須以書面承諾不會將烏克蘭納入北約，並立即停止「北約東擴」行動。拜登坦承，美國將會提供武器和軍援，但不會派兵進駐烏克蘭。換言之，烏方必須自行承擔戰爭的後果。自2014年烏東內戰以來，交戰雙方已有1萬4000人死於烽火，逾150萬民眾流離失所！

很顯然，拜登政府聽不進布里辛斯基沉重的警告，國務卿布林肯堅信，美國將「憑藉自身實力」對抗中、俄，以及國勢較為弱小的伊朗。這不但將提供中、俄、伊三國聯手的新契機，也將加速布里辛斯基預判的「霸權衰頹」。

（作者為中國文化大學教授）