2022年一開年，韓國瑜以公益之名復出，四面八方湧來的支持者，將簽書會現場擠得水洩不通；這場復出秀，證明韓國瑜魅力依舊，迄今仍是深藍教主。

有論者認為，韓國瑜復出，綠營竊喜、藍營頭大，但是，韓國瑜復出對國民黨是福還是禍，端視韓國瑜是要當抬轎的造王者，還是選擇當坐轎者。

有一個算數很簡單，國民黨未來要重返執政，必須凝聚深藍、淺藍及中間三股力量，才有機會跟民進黨一搏。韓國瑜代表深藍勢力，國民黨任何人想要挑戰總統大位，韓國瑜都是不可或缺的重要力量，但如果深藍教主繼續代表國民黨參選總統，恐怕就不樂觀。

其實，民進黨的情況大同小異，深綠陣營是民進黨的鐵票，惟當深綠領袖代表民進黨參選總統，得票也是只有基本盤，譬如1996年總統選舉的彭明敏。即便是林義雄、辜寬敏等其他深綠領袖代表民進黨參選總統，得票恐怕也差不多。後來，為了顧全大局，深綠領袖紛紛轉向當造王者，頂多競選黨主席，但絕不會爭取總統大位，林義雄就是最佳範例。

當年，林義雄當民進黨造王者的過程並非一帆風順，1998年，陳水扁尋求台北市長連任落敗，北高兩市議會也僅取得28席後，林義雄以深綠領袖之姿，檢討修改台獨黨綱，並通過「台灣前途決議文」，承認中華民國憲政體制，幫陳水扁解決當選之路的絆腳石，並成功協助陳水扁在2000年總統大選脫穎而出。

韓國瑜能否成為國民黨內的林義雄當一位成功的造王者，就在韓國瑜一念之間。在國民黨內需要很多改革，前主席江啟臣想做卻做不到，朱立倫想做又不敢做，韓國瑜來做不僅可頂住深藍壓力，還可杜悠悠之口。此外，總統大選時，韓國瑜不僅可以凝聚深藍勢力，更可為總統參選人開拓中間票的空間，爭取選票極大化。

反之，倘若韓國瑜選擇當坐轎者，代表國民黨挑戰大位，頂多就是深藍加部分淺藍選票，得票超過500萬票並不困難，但要打敗民進黨就很困難。或許有人會說，2024年柯文哲會參選，屆時三強鼎立，500多萬票已超越2000總統大選，陳水扁的得票數據（497萬票），當選不是難事。

這個論點對錯各半，三強鼎立選舉，除了比最高票，更要比不能淪為小三，否則在棄保效應下，票數只會更低；例子就是2000年總統大選的連戰，以及2021年國民黨主席選舉的江啟臣，都開出不如預期的選票。

2022年地方選舉結果，對國、民兩黨都至關重要，國民黨要確保2024重返執政過程地方包圍中央的能量；民進黨也要避免地方選舉落敗，蔡英文步入馬英九跛腳後塵。目前可以確定的是，韓國瑜在2022年地方選舉將是擔任造王者的試金石，若能從旁協助國民黨候選人當選，爭取席次極大化，韓國瑜對國民黨就是福，套用在2024年總統大選，更是如此。

（作者為自由撰稿者）