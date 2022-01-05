再過4天台中二選區就要投票補選立法委員了，數月來這場選戰打得轟轟烈烈，執政的民進黨獲得有線新聞媒體的支持，圍剿在野國民黨的競選對手，慘不忍睹。而NCC（國家通訊傳播委員會）裝睡不管，而各大學的傳播學者竟然也噤聲不語，很令人失望！

這幾年媒體不好經營，使執政黨有機會用預算買廣告，或專案補助使媒體成為執政黨的傳聲筒，立場偏向民進黨，不以公正平衡的立場作報導及評論，竟有四分之三的新聞頻道被稱為民進黨的綠色媒體，對在野的國民黨作不公平報導及批評。

新聞頻道為了製作費較低，又充滿了政論性節目，又為了收視率啟用了很多潑辣、漫駡、撒野等類似紅衛兵似的主持人，攻擊並引導來賓群毆民進黨的選舉對手，使人民公平接近媒體的機會被破壞，使新聞媒體公正平衡的立場被歪曲！

去年中天新聞台，有力捧國民黨候選人韓國瑜現象，被NCC取消執照關台的案件，但此次選舉同樣發生支持執政黨，打擊國民黨的情形，NCC卻完全無動於衷，失掉中立公平監督媒體的職責，照道理，傳播學者也應站出來說話，匡正媒體不公而NCC又不管的雙標現象。

傳播學者在大學教導培養了媒體工作者，最基本就是要媒體人有公正平衡報導的精神，如今為了薪水及職位而違背天職，作為老師的傳播學者應有義務發聲加以糾正。並對應有公正立場的NCC作合理的批評。但傳播學者對這些亂象也都視若無睹，很令人失望。

早年大學新聞系的教授，教導學生在從事新聞工作時，要堅持有「威武不能屈、富貴不能淫」的原則，時至今日，這些工作信條完全被踐踏、被遺忘、被輕視了，那麼傳播學系在大學中，尚有存在的價值嗎？傳播學者還有傳授課業的意義嗎？

中二立委補選的投票就要開始了，觀眾打開電視時，看到媒體的亂象能不受到影響嗎？台灣民主政治的沉淪可以被接受嗎？

傳播學者們，你們培養出的媒體人，及由學者、專家組成的NCC，如此胡作非為，你們還看得下去嗎？傳播學者是不是該出來說幾句公道話了！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※