迎接2022的來到，目前至少看到兩隻黑天鵝和兩隻灰犀牛。黑天鵝指的是突如其來的事件，導致原有的秩序大亂；灰犀牛則是原本就可以預料到的變動，但是來得緩慢，不以為意，等真的到達門口時才發現大勢不妙。

第一隻黑天鵝就是新冠Omicron變種病毒引起的新疫情；這隻致死率較低但傳染率超強的病毒，日前讓美國的確診人數達到單日百萬人的世界最高紀錄；其他國家像加拿大、英國、法國也出現類似的確診暴增。台灣也已經出現Omicron確診案例，接下來就要觀察春節返台潮會不會造成Omicron的擴大傳播。

日前有不少確診案例發生在防疫旅館，這一點令人不安。絕大多數的防疫旅館採用中央空調，而且其中大多數都無法開窗。這兩件事加起來，對於傳播力超強的Omicron病毒而言，就會演變成嚴重的防疫破口：同一層樓所有房間的空調彼此相通，所以一旦有任何房間的旅客帶有Omicron病毒，就有可能透過空調傳染給其他旅客。進入冬季，理論上可以不開冷氣，但若不能開啟窗戶，被迫還是只能使用空調。呼籲有關當局正視這件事的嚴重性，並給予適當的處理。

第二隻黑天鵝就是如果美國利率快速上升，將導致股市和房市的巨大波動。美國的央行主席鮑爾日前在國會聽證時，直接宣布加速縮減央行在債市買債的金額；另外各方預期今年內該央行會升息3次。剩下的問題在於這3次分別升息多少。

這就要看美國通貨膨脹率的狀態，而到目前為止非常不樂觀。美國民眾對於拜登總統處理通貨膨脹的不滿意度已經近7成，創下40年來對總統處理通貨膨脹不滿意度的新高。美國和其他一些先進國家一樣，把通貨膨脹的「目標」放在2%，而經濟學者普遍認同的美國實質利率也是2%，所以在正常情況下，名目利率應當是4%。然而現在美國的通貨膨脹已經高達6.8%，但名目利率是0，離譜的情形由此可見一斑。

如果鮑爾為了緩解拜登的政治壓力而快速升息，讓利率快速地往4%接近，原先隨著低利率起舞的股市和房市就會遭遇到黑天鵝。台灣的利率永遠追隨美國步伐，美國如果快速提高利率，台灣會跟進，那對於房地產已經處於歷史高峰的台灣房價而言，將是一隻很大的黑天鵝。

2022年還有兩隻灰犀牛，其中第1隻是中美關係的急速惡化導致台海緊張。美國總統拜登的民調支持率已經只剩下4成1，而且最新的民調顯示，如果2024拜登跟川普競選總統，目前川普的支持率超過拜登達5個百分點。2024離現在還有一段時間，但是2022年底美國將舉行期中選舉；照目前的情勢來看，民主黨很有可能遭遇到相當程度的挫敗。共和黨在這種情況下會重新掌握發言權，必定大力推動阻止中國大陸崛起的政策；拜登政府為了轉移美國人民對於現狀的不滿，也可能對美中之間的紛爭加碼。

而要是川普2024年又回任當選總統，那像是超級強硬右派如蓬佩奧之流，就很有可能重新入閣擔任重要職位。對這些極右派而言，中國大陸只要經濟持續成長對於他們就是一個巨大的威脅，而要讓這種成長暫時中止，最好的方法就是一場戰爭；台灣海峽首當其衝。美國會逼迫台灣採取各種的措施來「誘戰」，而中共會不會上勾不得而知；但是即使不上勾，擺出武力對峙的陣勢也會對台灣的投資意願造成重大的影響。

第2隻台灣可能面臨的灰犀牛就是能源。依據中央大學台灣經濟研究中心發布的台灣能源安全指標，2021年第3季數字比前年同季下降。報告指出，太陽光電及風力發電於2017年至2021年間無1年達標；2021年迄10月份的實際執行率約為44.3%（太陽光電）及40%（風力發電），且預計於2021年併網之遴選離岸風場均未如期併網；預期2024至2025年夜間備轉容量率將低於6%。

該報告認為現有核二、核三的4部機組占發電量比重約為10%，但2025年前預計完全除役。若替代的再生能源及燃氣機組無法補上，且電力需求持續成長，除造成停電、限電外，缺電將使燃煤火力全開，碳排更加失控。故該報告建議政府宜及時調整能源政策，讓核二及核三延役。

我們不樂見黑天鵝和灰犀牛的到來。我們希望來的不是黑天鵝而是白天鵝，而灰犀牛則繼續離我們很遠，不會來叩門；但是我們需要做好二鵝二牛可能來臨的準備。（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）