民進黨為6都變9都不惜公投後火速修《地方制度法》，只有目的取向缺乏專業評估的做法，將會為地方自治與國家整體發展帶來重大災難，一反1999年《財政收支劃分法》與《地方制度法》同時配套修正之先例，使整個議題嚴重失焦，究竟何所圖？

直轄市大幅擴增必須先思考面對的問題是城鄉失衡勢必加速擴大，《財政收支劃分法》自1999年迄今逾20餘年未修的關鍵即在於中央地方縣市對統籌分配稅款與補助款之分配在大餅未做大之情形下，各縣市自有財源占歲入比重普遍過低，近6成縣市比率低於7成，反觀直轄市過度分配優勢，使縣市鄉鎮愈趨窮困，各方意見無法整合，方延宕至今益形嚴重。但中央不思解決，更雪上加霜，強行火速先修《地方制度法》，大幅放寬更多直轄市升格，棄配套於不顧，勢將使城鄉嚴重失衡的財政問題更形惡化。

就民主政治最基本的精神地方自治而言，在憲法明文保障列舉縣自治之規範下，清楚知悉縣為地方自治之基本自治法人地位，不容中央以任何法律保留加以越權侵奪。縣市之財政問題不徹底面對解決談何地方自治？就以94%的普通統籌分配稅款言，直轄市分配即逾其中60%以上，全部縣市分配加總不到其中25%，一望即知若直轄市再加擴增，僅存之縣市將更難擺脫窮困籠罩！更何況直轄市之升格絕非降低門檻人數的問題，尚有都會區發展之條件、財政努力等問題，名實必須相副，否則除非中央意圖眾建諸侯而少其力，名實不副反開民主倒車！

台灣即使分成9大生活圈的自治行政區都比擴增成9個直轄市引發的發展擴散效應要好些。地方制度法地7條之1明定改制是基於「全國國土合理規劃及區域均衡發展」然實際呢？同法第24條之1明定跨域合作上級應優先給予補助或其他必要之協助，然實際呢？顯然迄今成效不彰。中央大權在握，應回歸地方自治之本質及憲法自治法人是縣亟思解決城鄉失衡問題，但卻未走正道而行之，所圖為何？

直轄市長之提名執政黨都可用徵召方式犧牲黨內民主，更何況直轄市增多，將來透過提名更可掌握各諸侯的生殺大權與直轄市之資源。簡單說，執政黨已從反對黨時期以地方包圍中央，改為鋪天蓋地的經由直轄市大幅升格以中央控制地方，政策意圖過於明顯，地方自治何辜？民主政治何辜？

直轄市大幅擴增意圖消滅憲法保障之縣自治，是5種違反優勢價值之錯誤作為：1.反憲政價值：世界先進各國的憲政規範，縣均為地方治理的最基本單位，直轄市少有國家設置，即使有亦非擴增。2.反民主價值：縣市強行整併升格為直轄市，多數鄉鎮法人直接改為區長官派，將更減少人民的參政管道。3.反自治法人價值：犧牲中央地方均權，棄國力的整合發展於不顧，背離世界潮流。4.反在地化價值：在全球化的影響下，全球治理趨勢的領航，要特別關注與維護在地化的發展特質。如全球治理下的聯合國原住民權利宣言，就明確規範保障原住民有其自主權、自治權、自救權、自決權。同理，各縣有其獨特的在地文化生活圈應予尊重維護。5.反分權價值：各級政治菁英欠缺選拔、磨合、良性競爭管道，只創造出一個市長菁英，廢多數鄉鎮市直接指派各區長。

綜言之，此後台灣恐將喪失從地方培育，成功歷練至中央的政治人才完整一套甄拔體制；反將台灣推向中央集權一黨領導及縣地方自治法人大量減縮並愈加窮困，背離世界潮流之不良體制。

（作者為北京大學政府管理學院法學博士）

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