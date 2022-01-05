南韓合同參謀本部宣稱，北韓突於5日向東海（日本稱日本海）發射未詳發射體，韓美軍方正在密切研析中。自去年10月19日發射新型SLBM以來打破78天的靜態。領導人金正恩不甘寂寞到底有何目的？值得進一步探討。

時機敏感。南韓總統文在寅在任期只剩4個月餘的時間，3日在青瓦台發表新年祝詞，除了對南韓人民講述他的各領域5年政績，包括經濟、防疫等，立即遭到反對黨「國民之力」發言人批評「自話自讚」。

比起外交關係，文在寅反而對兩韓問題著眼深入。他強調由南韓主導的南北韓對話、美朝會談才奠下了和平基礎，5年來讓南韓人民解脫戰爭危機，享受各自的安樂日常生活。

文在寅雖對自己的政績樣樣得意，但從青瓦台發言人朴洙賢對記者的談話可以窺知，文在寅仍對疫情而死亡的人及其家屬深表歉意，並且未能讓人民日常生活恢復正常感到內疚。其次，就是透過2次「文金會」，所達成的各項合作與交流未能落實惋惜，路途仍然遙遠。

惟文在寅在新年祝詞中未死心，要作最後衝刺。因此，文在寅仍保持2月專程赴北京出席冬奧意願及簽署《終戰宣言》。南韓認為《終戰宣言》的草案已經由美國和中國首肯，只剩金正恩點頭就行。南韓統一部也正在幕後積極與北韓交涉，希望能完成文在寅的心願。

不管文在寅如何賣力演出，若得不到金正恩的正面回應等於白忙一場。年初，北韓勞動黨召開全黨代表大會，對於簽署《終戰宣言》未提一字，甚至對金正恩是否應習近平邀請出席冬運開幕典禮也不明。因此，南韓只能看天，希望北韓方面傳來好消息。

一般分析，文在寅要實現他的兩韓和平制度化，讓新任政府上台後也能持續。目前看來，執政「民主黨」總統候選人李在明可能要繼承文在寅的兩韓政策外，國民之力黨總統候選人尹錫悅則堅決反對走文在寅的路線。他主張不能一方面送錢送物資，讓金正恩不斷開發及生產新核武，不能讓南韓人民頭頂上掛著各類核彈每日過不安生活。

目前，李在明與尹錫悅競選激烈，民調支持率幾乎「一日一變」。文在寅和內閣依法嚴守選舉中立，因此，文在寅只寄望突破金正恩這一關，為「文金會」留下美麗句點。若依照金大中與金正日會談前例價碼，文在寅恐要加倍付出代價。

金正恩很會選擇黃道吉日。不僅警告李在明和尹錫悅兩黨候選人不要忘了朝鮮半島北部的核強國，並且同時告訴美國與日本，北韓為保衛自己國家絕不放棄核武。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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