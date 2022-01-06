中共方面，對於杜魯門聲明的對華政策，亦認為對其有利。中共中央指示各地區黨委說：

美國已決定不直接參加中國內戰，不援助蔣介石武力統一中國，而援助中國和平統一。所有美國政策的這些變動，對中國人民要求和平民主的當前鬥爭，是有利的。

此時周恩來等到重慶本來是準備參加政治協商會議的，正好「利用杜魯門的聲明，在政治協商會議上，向國民黨展開和平攻勢，以配合解放區的自衛鬥爭。」這是說：中共要以美馬制蔣了。

在馬歇爾於12月23日於重慶接見中共代表周恩來等人時，周對馬氏的態度，可謂極盡迎合之能事，說美國有許多地方，值得他們學習：1.華盛頓時代的民族獨立精神。2.林肯的民有、民治、民享和羅斯福的四大自由（言論、宗教、擺脫貧困、擺脫恐懼的自由）。3.美國的農業改革和國家工業化。其後，周更向馬表示：「中共有親美而疏俄之意」。蔣以為「此中必有陰謀也」。

據馬歇爾說：他和幕僚見到態度輕鬆、風度翩翩、世故而又謙虛的周恩來，周一如往常，立刻與這群美國人打成一片。周猛灌老美迷湯，表示中國應向美國學習民主、農業改革和工業化。馬歇爾對周這套說詞，毫無懷疑之意。

由於美之對華政策及馬氏的來華，受到國共雙方的歡迎，故其調解工作至為順利，僅及兩個月的時間，即達成三大協議：軍事停戰、政治協商、整軍方案等。但亦不到一個月的時間，這三大協議，也就形同具文。而且軍事停戰和政治協商兩個協議，更造成國民黨不利的影響。

馬氏調處的首先工作，即為軍事停戰。12月27日，提出實現停戰之軍事調處方案，其首要兩項是：「第一，一切敵對行動之安排，立即停止。第二，中國內部及東北境內所有軍隊，立即停止調動；但為收復東北主權，政府軍向東北之調動，不在此限。」為協商細節，國方代表張群、共方代表周恩來與馬歇爾，隨即組成三人小組，負責進行商討。

由此提案，可見馬氏有意插手東北問題。周恩來對馬氏的提案表示同意，認為我們承認東北問題的特殊性，因為它關係到政府接受東北的主權，牽連到美國協助中國經海路運兵到東北境內，應由國民政府直接與美國辦理，中共不參與其事。馬表示：將可以運兵去東北的內容，從命令和聲明的正文中刪去。而作為「會議記錄」單列。

停戰協議雖已達成原則，然停戰命令之內容，尚待續商，其爭議之點在熱河，時國軍距赤峰、多倫甚近，數日後可占領。中共亦以此故，而亟願停戰。蔣囑王世杰向馬歇爾力述熱河之重要，必須與滿洲同等辦法。馬亦諒解，惟關鍵在中共之接受與否。

周恩來說；現在赤峰、多倫已由中共接收，馬提議暫時不討論這個問題。王世杰勸蔣讓步，以示政府之寬大，且以堅定中共對馬之信任。最後，蔣接受馬歇爾之請，與中共成立停戰命令之協議（赤峰、多倫兩城留待以後解決）。

依此情況看來，蔣與馬歇爾對共方之堅持，極盡遷就，深懼談判不攏也。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】