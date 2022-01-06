許多旅遊城市都有必看的秀，像是曼谷的天使劇場Siam Niramit、胡志明市的A O SHOW等等，而說到上海，就不能不提經典的《ERA 時空之旅》。

如果你以為這就只是個「馬戲表演」，那你就大錯特錯了！看看他們的Slogan：「秀一個上海給世界看」，多麼的霸氣！沒錯，即使幫主看過太陽馬戲團的演出，依舊上海馬戲城的演出有過之而無不及，連湯姆克魯斯都驚呼這是世界級的表演藝術，連續十多年不間斷的表演，每天都吸引大量的海內外遊客參觀，幫主推薦你，一定要來看看。

然後，現在它在一段時間的閉館整修、設計全新演出內容後，在2021年7月正式推出《ERA 時空之旅2》！相關內容放在文章後方說明，首先介紹一下場地，你只要搭乘地鐵一號線來到上海馬戲城站，3號出口一出來就能見到演出場地。

《ERA 時空之旅1.0》當年重金禮聘了世界頂級的加拿大太陽馬戲團首席編導黛布拉‧布朗為，《神秘人》、《慶典狂歡》等均由她擔綱首席編導，被譽為「世界頂級綜藝秀第一編導」。創意總監艾瑞克 ‧ 威倫紐夫曾擔任溫哥華 APEC會議大型文藝晚會總監、義大利佛羅倫斯雙年藝術節策劃總監，他策劃創意的舞台劇《騎士傳奇》，至今已在北美巡演票房超過5000萬美元。

至於演出人員，清一色是上海專業的雜技人員，2009年幫主應海峽衛視之邀，出了一次外景來採訪並介紹他們的演出。

在採訪幕後的綵排期間，才會真的知道台前的精采演出在幕後是多麼的辛苦，一個失手就可能嚴重受傷的演出，真的印證了「台上十分鐘，台下十年功」這句話的內涵！

這裡的演出是以「雜技」為形，舞台劇為體，所有的道具、燈光、音樂效果都非常講究，現場有國樂與西樂的樂團負責音樂，多媒體的燈光與投影，加上挑動觀眾的劇情，非常讚！最後最後的壓軸，則是「大球飛車」，一個鐵籠，從一開始一台摩托車進去打轉，兩台，三台（現場觀眾已經快要瘋了）……四台……五台……，最後鐵籠內八台摩托車打轉。看得人心驚肉跳，而其中竟然還有幾位是女騎士！

幫主在文章一直提及「雜技」而不是「馬戲」，你知道差別在哪裡嗎？馬戲是動物表演，近年來大家都不再認同動物演出，雜技才是拚本事，挑戰人類各種極限的演出，這個《ERA時空之旅》是雜技不是馬戲唷～

ERA 時空之旅2

第一代的演出內容就震撼了全世界，十幾年不間斷，幾千場的表演讓看過的人無不印象深刻，而現在2.0版本正式推出！

《ERA 時空之旅2》演出照片。（作者提供）

《時空之旅2》延續了之前的精彩，邀請法國鳳凰馬戲公司編創團隊參與創作，總導演Alain Pacherie，將來自上海過去、現在、未來的畫面，結合上海各處的街道、公園、廣場為靈感，設計全新的演出內容，保留了飛車特技之外，幾乎所有的內容都是全新設計、編排，加上更全面的3D多媒體影像聲光效果，要帶給觀眾全新的視覺體驗！

《時空之旅2》的演出中有旋轉舞台、升降舞台，甚至演出者會騎車到觀眾席！比1.0版本更進化的內容，幫主就不破哏，等大家親自去欣賞吧！！

（上海幫幫主/台北）