這些年，公共工程每年總有5～6,000億元的預算，政府最重視的就是每月的執行率，年底的達成率，愈到年底各部門對執行率盯得愈緊，深怕無法達成目標。

讓公共工程計畫如期達標是效率的展現，自然是各部門的天職，然而執行率也好，達成率也罷，這指的是「工程認定」，而非「會計認定」。所謂工程認定，就是工程一完成就計入執行數，而「會計認定」則是完工後，還要估驗撥款後才能算數。兩者雖然都是用來評估工程執行進度，但意義不盡相同。

舉個例子，2018年初國發會召開委員會議，討論前一年公共建設執行情況，初估執行率達到九成，這個成績算是不錯，惟進一步依「會計認定」則發現「應付未付」的款項高達737億元，預算實現率只有七成。由於農曆春節將到，時任國發會主委陳美伶立即指示各部會加速估驗作業，以讓業者能拿到錢而過個好年。

談到這裡，我們會發現公共工程預算的執行過程涉及三個「率」，分別是執行率、達成率及實現率，此三率經常被混為一談，甚至爭議不休。事實上，三者內涵有些差異，譬如，去年公共工程預算為6,000億元，上半年分配額度2,400億，若到了6月底的執行量為2,400億，上半年執行率即100％，而達成率為40％。如此按月執行下去，至年底的執行率即等於達成率，換言之，若每月執行率都100％，年底達成率自然也就是100％，執行率與達成率互為因果，兩者併看方可追蹤工程執行的進度，並看出問題的所在。

然而，不論執行率或達成率，關注的都是執行量，至於完工後何時完成估驗？業者何時可以拿到錢？這得看「預算實現率」才行，2019年9月審計長林慶隆赴立法院報告前瞻計畫第一期特別決算時表示：「前瞻計畫執行結果已增加GDP及帶動民間投資，惟地方政府執行中央補助計畫經費的預算實現率偏低，且部分主管機關未依執行進度覈實撥款，鉅額資金滯存地方政府，以致預算實現率只有65.44％。」

在審計長提出預算實現率只有65.44％不久，為免外界誤解，國發會隨即解釋：「審計部著重於預算經費的執行情形，而國發會則重在建設計畫的執行情形，舉例來說，當一項工程計畫已執行完成，但尚未付款，國發會實務上會把『應付未付款』計入執行數，因此依國發會估算的前瞻第一期計畫經費執行率已達92.35％，計畫執行順利。」

雖然審計部與國發會都說話了，多數人心中的想法，公共工程執行數應該只有一個版本才對，如今出現65.44％與92.35％兩個版本，非僅民眾不能理解，連立委們也在立法院委員會、院會詢答時屢次提出質疑，遺憾的是，立委與行政官員幾度對話，談來談去，依然是一頭霧水，這些年國人原本就不太信任政府統計，這下子出現兩個南轅北轍的數字，自然更加深大家對數字的懷疑。

事實上，這個問題也沒有那麼難理解，略而言之，執行率盯的是工程的執行效率，而實現率盯的是估驗撥款的速度，如前所言，前者是工程認定，後者是會計認定。當執行率高，而實現率低，反映的是估驗太慢，非關工程效率，政府該做的是加速估驗作業。如果是執行率偏低的話，預算實現率自然也就高不起來，很明顯，這與估驗作業無關，而是工程計畫遇阻，可能是流標，或者是缺工，又或者是缺料，政府因應之道是排除工程計畫所遇問題。這說明只有綜觀執行率、實現率這「雙率」，方可以一覽公共工程執行的全貌，一切毛病也才得以對症下藥，而藥到病除。

依國發會委員會議的歷次報告案，2021年各月預算執行率差不多都達到99％，11月底計畫達成率已近79％，依過去四年執行實績估計，最後一個月可以再執行910億，有機會達成行政院所訂的目標95％。以2021年公共工程預算約6,000億創14年新高而言，若執行率仍能達標，實屬難能可貴，這應歸功於國發會委員會議每月緊盯進度，此一努力值得肯定。

年關已近，我們認為執政當局除了關心2021年的計畫執行率、達成率之外，更該關心的是「預算實現率」，如同2018年年初一樣，國發會應責成各部會儘速完成估驗作業，核撥廠商已執行而「應付未付」之款項。如若最後執行率達九成五，而實現率不及七成，政府部門固然可以為達標而雀躍，惟許多國人將因此沒法過個好年，果如此，為官者於心何忍？

孟子曰：「憂民之憂者，民亦憂其憂，樂民之樂者，民亦樂其樂。」在追求工程如期如質達標之餘，如何排除萬難以提升預算實現率，讓民眾過個好年，更是政府當前最重要的工作。