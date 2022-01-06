外交部到底怎麼了？接連出事！尼加拉瓜才跟我們斷交還沒消停又鬧出大使｢叛國｣之事，都是下面人出來頂，層峰一句話都不說；接著立陶宛總統又突然冒出一句｢設台灣代表處是個錯誤｣，這下子又炸鍋了，本來台立雙方不是buddy-buddy嗎？何來如此變故？

其實，當初台立雙方交好本來就啟人疑竇，八竿子扯不到一塊兒的兩個小國，突然之間變得如此｢麻吉｣，還不都是拜美國之賜。美中較量，底下嘍囉自然跟著選邊站。

立陶宛的宿敵應該是俄羅斯，卻一夜之間將矛頭轉向中國，這是立陶宛犯下的第一個錯誤。敵人的敵人就是朋友，因此台立自然彼此之間套熱呼，還要以｢台灣｣名義在立國設置辦事處，這是第二個錯誤。中國發火，連區區2萬瓶蘭姆酒都不准你上岸，台灣很夠義氣，立刻照單全收，孰料這次是台灣犯了錯誤，該批蘭姆酒並非立國生產，台灣當了冤大頭不說，隨後立國總統不賞臉又說設台灣代表處是個錯誤。這不是錯、錯、錯連三錯是什麼？

強摘的瓜不甜、強撮合的婚姻不美滿，勉強建立的邦誼自然也就疙疙瘩瘩、處處彆扭了，外交部是不是應該去拜一拜媽祖？

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