觀察連日來，持續引發爭議風波的「獎勵本土語言授課鐘點費多5成，學者批荒謬搞意識形態」，案經了解後，事實也與台師大動支「校務基金」有關。惟在台師大之《推動國家語言發展授課獎勵實施要點》裡，卻全文查無獎勵經費之來源為何？以及動支「校務基金」之法源依據暨明文規定等。

基此，在直接與台師大主計室聯繫後，確認該室至今事實並不知曉：上揭之獎勵要點業已於去年12月8日，即經「學術主管會報」逕行通過實施（主計室主任並非學術主管會報成員）。如此一來，就經費來源與核銷依據而言，台師大之「特別」發給使用「台語、客語、台灣原住民族語、馬祖語、台灣手語」等國家語言授課教師的額外50%鐘點費獎勵金，恐不排除或存在有適法性之疑慮問題！

查《國立大學校院校務基金管理及監督辦法》第八條，「校務基金」之「自籌收入」雖得支應教學及學術研究獎勵，惟其人事費之合計總數，應以最近年度決算自籌收入百分之五十為限。且人事費之支給額度、條件、方式及考核標準，在由學校訂定後，也猶須送交管理委員會審議通過後執行。

據此，台師大「特別」發給以「國家語言」授課教師之額外50%的鐘點費，其支給獎勵金的總額度上限、授課教師「國家語言」鑑別檢定條件、評鑑方式與考核標準分別為何？由於全未將之載列為台師大《推動國家語言發展授課獎勵實施要點》，因此，除恐難杜悠悠之口外，甚或，還可能沾惹上私相授受、自肥、圖利之嫌！

最後就國家俸給制度而言，由於合理之俸給，乃建諸於「平等性原則」，然依前揭台師大要點內之界定，所謂以「國家語言」授課之教師，全無關乎是否擁有「國家語言」證照？以及己身是否為曾受專業養成教育，且已獲認證之「國家語言」師資？甚且，「國家語言」也尚非屬稀少性特殊技能。

如此，則台師大教師何以僅需採用「國家語言」授課，即可額外獲取50%之鐘點費？謹此試問：台師大自製出這般明顯「厚此薄彼」的差別待遇，將國家合理俸給制度之「平等性原則」置於何地？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※