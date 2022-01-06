台師大、台大以及助紂為虐的教育部等一些反中台獨基本教義派學者，是否都得了魔怔，非要徹底消滅中華民國的國語地位，否則絕不罷休？

如果台灣要與國際接軌，就得像新加坡、香港及對岸一流大學一樣，全部用英文授課。現在反其道而行，要將全球只有不到5000萬人使用的閩南語當成本土語來教學？懂得本土語，就能提升台灣大學生的國際競爭力？實在是荒謬絕倫！

除此之外，很多工程、資訊、醫學、生物學的專有名詞，連中文都很難翻譯，你用閩南語（台語）說給我聽聽？下次我們有請台語說得很溜的深綠陳時中指揮官，在記者招待會上，全部用閩南語敘述、用「台語文」字打板，向觀眾陳述這些新冠肺炎及變種病毒，以及防疫措施給大夥聽聽，讓不懂國語的南部阿公阿嬤也能聽得懂。

如果閩南語都很難教，客家語、馬祖語（福州語）以及沒有文字的原住民語言，如何授課？明明想要把中文休掉，把台語（閩南語）扶正成為「國語」，硬要把使用者實在不多的「馬祖語」也當成「本土語」之一，是否是為了暗渡陳倉，用馬祖語陪襯，來掩護閩南語偷渡成為國語？

去馬祖當過兵或者親友中有人是福州人的話，可以體會一下福州話究竟有多難懂、多難學。譬如說遊玩叫「卡溜」，吃飯叫「洗崩」，洗澡叫「斜籠」，小姐叫「羞丫」等，它與國語或閩南語相去十萬八千里，簡直接近外星語！連羅馬拼音恐怕都難以完整呈現，還想拿來當成「本土語」之一的授課語言？

到台灣老一輩的福州人恐怕都已經老去，還能說正宗福州話的第二代第三代，恐怕人數寥寥無幾。難不成要請福州籍外配或從福州聘請師傅來台灣或馬祖當老師，教學生學習正宗馬祖語（福州語）？

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