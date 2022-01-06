桃園新增4例本土病例，讓許多民眾擔心，本土疫情是否又將再起。而適逢年關將近，且疫情已經肆虐全球超過兩年，預估會有不少海外民眾選擇在今年返鄉過年。大量的返鄉民眾，再加上目前在海外流行的各種新型變異病毒，都對未來台灣的防疫工作與疫情管控，形成極大的挑戰。而在這樣人心不安的情況下，日前就出現了從中國大陸返鄉的民眾，因為選擇了指揮中心因應春節返鄉潮推出的「7+7+7」方案，卻與社區管委會產生糾紛的情況。

按照指揮中心的指導原則，申請該項方案的民眾事前都須「完整接種」世界衛生組織緊急使用清單所列，或是我國核准之疫苗種類滿14天，並在防疫旅館或集中檢疫所住滿7天之後，才能返回「一人一戶」的住家繼續居家檢疫7天。7天的在家檢疫結束後，又要再進行7天的自主健康管理，無異狀後才能自由行動。若申請在家檢疫的住所無法「一人一戶」只能「一人一室」，同住家人則也必須完整接種上述合格種類疫苗滿14天，並且連帶執行7天的「加強自主健康管理」與接續7天的「自主健康管理」。

然而當該名符合上述方案資格的檢疫者，依照規定申請並在防疫旅館完成7天隔離，接著抵達向朋友借來的住所，準備接續7天的在家檢疫時，該社區的管委會主委卻擅自將其擋下，不許其入內。檢疫者無奈之下只好先另覓防疫旅館，並將此事披露出來。對此，指揮官陳時中表示，檢疫者既然是透過合法程序申請在家檢疫場所，申請的住所就算非其所有，但也經過民政單位調查許可，管委會主委並沒有權力拒絕該名民眾入住。而且若該名民眾真的在被拒絕入住並奔走尋找防疫旅館的期間，成為破口而造成社區染疫，該名主委就要負起相關責任。

的確，面對充滿未知的病毒，一般民眾為此感到焦慮絕對是人之常情，然而該名主委在此時蠻橫逼退合法申請檢疫者入住的做法，也只是顯示台灣社會有許多管委會小衙門的主委與幹部，時常在自以為握有公權力的情況下，行違法專斷之實的冰山一角。因為政府託付管委會自治自理民眾共同生活事務的任務，反而讓許多有心之人就藉此劃地為王，並在公部門與小老百姓之間大玩兩面手法。

無論遇上什麼問題，對上都可以說是反映住戶意見；對下又可以說是聽命行事。在資訊不對稱，又多數缺乏有效稽查監督機制的情況之下，真的就只能寄託在各管委會主事者的個人品德與操守。雖然都說台灣最美的風景是人，但哪怕在再小的「權」與「錢」的利益之前，人還是不是最美的風景就很難說了。

既然政府口口聲聲都說管委會的存在有其目的，就不能不正視管委會既有一定權力與約束力，在實務面又時常可能濫權與違紀的情況。

（作者為口譯工作者）

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