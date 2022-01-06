日本澳洲是「特殊戰略夥伴關係」，不僅有共同的戰略利益，還是有互補性的經貿夥伴。今（2022）年初，日澳政府宣布兩大戰略合作重點，一個是簽署《互惠准入協定》（RAA）；一個是修改2007年簽署「日澳安全保障共同宣言」，宣示要一起強化戰略合作，落實自由開放的印度太平洋之信念。

根據《互惠准入協定》，提供兩軍軍事人員互訪、訓練與聯合行動法律框架，簡化相關手續。這是繼美國之後，澳洲成為第二個與日本締結類似協定的國家，具有重要的戰略意涵。《互惠准入協定》賦予兩軍在彼此領土上展開行動之權利，可以說是具有準聯盟的象徵意涵。

至於2007年兩國簽署的「日澳安全保障共同宣言」，該宣言強調兩國要一起共同應對中國對台動武等突發事態，提高應對能力，提高日澳安保合作。新共同宣言將納入太空、網路情報共享、經濟安全保障合作等計畫。澳洲與日本達成重大安全交易，賦予日澳戰略夥伴之權利，有助於擴大兩軍在印太區的行動範圍，背後還有平衡敵對勢力之戰略意涵。

日澳提高雙邊戰略合作強度，有助於延伸多邊安全合作

2003年9月兩國國防部簽署軍事交流備忘錄，2007年簽署《日澳安全保障共同宣言》之後，啟動「國防外交2+2」對話機制、交換情報、增加聯合軍演次數，定期舉行聯合磋商討論維和與反恐措施等。2013年前日本首相安倍政府著手調整《國家安全戰略》，日本武器出口解禁之後，雙方簽署《國防裝備和技術轉讓協議》，該協議打開兩軍進行聯合研究、開發、生產軍事裝備與技術的機會大門，讓雙方都得利。

事實上，日澳原本的戰略合作重點主要在維和與反恐措施上，為因應這幾年區域的地緣競爭變遷，包括東海、台海、南海等多邊衝突，因此去（2021）年6月日澳「國防外交2+2」對話會議之中，確定「日澳特殊戰略夥伴關係」，將台海安全納入聲明，未來還要擴大、深化防務安全領域接觸，共同維護國際和平與穩定。

對日本而言，澳洲扮演彌補日本自衛隊行動受限之能力的角色，萬一未來東海或者台海爆發衝突時，澳洲提供的行動，對美日同盟很重要。至於澳洲與中國有著貿易戰衝突，在 Covid-19大流行期間，澳洲經濟遭受到重大損失，兩國強化經濟合作，有助於協助彼此經濟復甦。對澳洲而言，與位於東北亞的日本進行軍事合作，為澳洲擴大印太地區影響力，打開了一個機會之門，兩國戰略合作符合互利互惠之原則。

除了日澳利益之外，也符合美國利益，美國樂見各個盟國之間就軍事合作達成的協議，有助於落實印太戰略目標。四方會談（QUAD）預計在太空、網絡安全、交換衛星數據等新領域展開合作，因此，太空、網絡安全也將納入兩國的新計畫領域，四方會談印太大戰略計畫連結到雙邊合作計畫，有利於兩國延伸其他各國，例如歐洲、北約或者東協國家。此外，日澳戰略合作也是為日本加入五眼聯盟（Five Eyes)鋪陳，這類多邊合作都是為了形塑印太集體安全防禦網絡之安排，為印太地區帶來更多穩定性。日澳強化戰略合作可以說符合彼此利益，也符合美國的利益。

印太新安全架構逐漸構浮出檯面

面對印太地區新與舊威脅與挑戰，影響地區國家集體安全防衛與單一國家的安全考量，迫使區域國家不得不思考，如何改變保障自身安全方式。因此日本澳洲紛紛著手修正國防政策基本原則，加強國家安全體系中的軍事成分。當然，這其中不乏美國發揮主導作用，美國是影響日澳兩軍軍事方向主要因素，美國樂見看到日本澳洲提升戰略合作層級，同樣有利於美日澳三邊接觸機制。

日澳以一種非美國為中心的結構，提升雙邊戰略合作模式，藉由《互惠准入協定》（RAA）、修改「日澳安全保障共同宣言」，打造出印太國家之間戰略合作模式新基礎，醞釀出一種新型態的集體安全架構，逐漸浮出檯面。但是，未來日澳這項「準同盟」關係若擴及到台海，只會增加台海風險，並無助於確保台海安全。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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