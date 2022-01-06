2021年，我觀察世界表現，年度字應該是「等」，經歷2020年的新冠疫情，大勢似乎已定，但大家不敢大意，所以只有接種疫苗，「等」著打疫苗。去年5到10月全台民眾苦等疫苗，幸好郭台銘開第一槍捐贈，最後促成台積電和慈濟合捐，才解決疫苗的燃眉之急。

這段時間台灣也都在「等」開放，去年5月政府將防疫警戒升到三級，網上廣傳「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級！」，這反映了台灣人的樂觀，但也失之天真，甚至坐井觀天。台灣「等」解除三級警戒，和新加坡選出的年度字「盼」、法國的「熬」是同樣意義。

至於今年的前景，脈絡主要圍繞在新冠肺炎，以及通膨、利率和股市，台灣更要加上台海兩岸情勢的變數。

在疫情方面，綜合學者專家和印度神童的預言，與病毒再共存1年是可以想見的。美國公衛專家預測，Omicron變種病毒會使得2022年最初兩個月，確診人數、住院案例及死亡案例同時飆高，但高峰期消退後，生活可望慢慢回歸正常。

但我們真想回到疫前的生活嗎？也許不是全部，至少網上購物、家居辦公、叫外賣都方便，以前大飯店不屑做外賣，現在在家就可享受名廚大餐；Zoom更是未來不可少的工具，以前1年要見客戶3次，未來只要1次就夠了。

今年的供應鏈仍混亂，將影響企業成本，消費者尤其苦，美國去年民生物品至少漲價20%至30%，物價一旦上漲，就不可能回來。民眾出現通膨預期，就會搶貨或囤貨，這比通膨本身更嚴重。

本來美國聯準會認為通膨是暫時性的，去年11月聯準會主席鮑爾首度改口，聲明通膨應不是暫時性的，接著在12月15日會議後，宣布美國「由鬆轉緊」的貨幣政策方向，並公布自明年起聯邦基金利率將會調升。大多數專家認為今年股市不可能再像2021年表現得那麼亮麗，資金行情告尾聲。相反地，由於利率提升，資金將轉入風險較低的債市及有配息的股票。

《經濟學人》在年度雙期刊中指出，未來的世界是高風險、高對立、高競爭的社會，大家最好能熟悉這種新常態。其實過去我們也有習慣新常態的經驗，例如2001年911恐攻事件發生後，機場安檢更為嚴格，之後也沒有回復以前的寬鬆水準，但並沒有降低人們搭機的頻率。

但「新常態」一詞若密集出現時，常表示大事正要發生，近代歷史上發生的重大事件包括：世界大戰、推倒柏林圍牆、網際網路出現等皆是如此。如今，多種新常態同時發生，包括：通膨、氣候變遷、數位貨幣、區域經濟整合等，顯示世界正面臨極大的變化。

至於兩岸情勢方面，2022年台灣可能是世界最危險的地區之一，民進黨執政的眾多作為都在走向台灣獨立，台海和平難期。去年共機騷擾台灣空域，平均1天近3架次，現在雙方都認為是新常態了，只怕一朝擦槍走火，情況將不可收拾。加上中國大陸今年可能會為失業及經濟成長降低（一般認為會低於安全線6%）所苦，就怕大陸國家主席習近平以民族統一為名，為遮掩經濟衰退，以統一台灣來合理化中國共產黨的統治。果真如此，對台灣來說，就不只是新常態，後果將影響萬世千秋的台灣人。