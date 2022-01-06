拜登總統上台以後，急於修補前總統川普搞得支離破碎的國際關係。首先國務卿布林肯與中共政治局委員兼外事辦主任楊潔箎、外交部長王毅於去年3月18日在阿拉斯加舉行會談，結果展開了激烈的對話。其次是4月16日，時任日本首相菅義偉訪問白宮；5月21日，韓國總統文在寅在白宮與拜登舉行高峰會；6月11日，拜登出席在英國康瓦爾舉行的G7領袖會談；6月14日，參加在比利時舉行的北大西洋公約組織領袖會議，確保美國對北約、跨大西洋安全與集體防禦承諾。同時又參加歐盟會議，討論共同議題、強化民主及應對共同關切的外交政策議題。

10月28日，拜登飛往義大利參加G20峰會，習近平則以視訊參加峰會、雖然拜登一再希望與習近平面對面坐下來談談。11月16日，中美兩國領袖，終於舉行了視訊高峰會，將近3個半小時的會談。雖然公開的訊息沒什麼具體結論，但我們相信肯定會談出一些「管控底線」。

拜登對民主國家和地區的統戰，以12月9日召開的線上「民主峰會」為高潮，當然，美國是不會邀請中國大陸和俄羅斯。此外，沒被邀請參加的，還有新加坡、越南、匈牙利、土耳其等。作為美國棋子的台灣，有一位部長級被邀請參加。這次的線上「民主峰會」，相信是拜登上台後就規劃的。也等於是拜登向出席線上會議的各國領袖表示，美國已經改朝換代，不再是胡搞瞎搞的川普胡亂出牌的國際外交關係。美國，從此步入正軌的國際關係。拜登向民主峰會的夥伴表示，我仍然是可以相信的民主夥伴和老大哥，同時向中國大陸和俄羅斯叫板，我們壁壘分明，民主峰會是我的勢力範圍，要搞大的，我有這些團伙。

總之，拜登花了一年的時間，重新搭建美國的新外交關係，對外展現拜登的新價值、新思維、新意識的美國新時代的來臨。拜登以一年的時間，完成建構以往的盟國關係，馬不停蹄地訪問主要民主國家和爭取可以和美國配合演出抗中反中的團伙。這也是過去的一年，為何歐盟的法國、德國以及英國、澳洲、日本等國的軍艦，出沒南海的原因。個人認為，拜登的抗中反中並不符合他在國會數十年的行事作風和民主黨開放的基本態度，但拜登確實有不得不為的壓力和美國外交政策的賡續性。

一、拜登雖然贏得美國大選，但在開票過程中，川普用盡所有不該為的手段，包括法律訴訟，甚至坐視暴民衝入國會，試圖扭轉選舉結果。事實證明，美國這個國家，還是有他深厚的法治基礎。川普並未達到他破壞選舉和重計選舉人票的目的。川普在位4年，激發美國傳統白人第一的意識，造成美國空前嚴重的對立。這個激起民粹的苦果，並不是拜登可以喊停就可以終止的。

更重要的一個原因，川普捅出的民粹，很多是建立在反中抗中以及排外的情緒上。他宣稱，中國偷走了美國勞工工作機會、偷走了美國的科技秘密、偷走美國人的財富。川普同時大力阻止湧入美國的中南美洲移民、在美墨建立高牆，試圖阻止要從墨西哥偷渡入美國的非法移民。在國內，大抓非法居留的移民，不惜破壞移民家庭，搞得妻離子散。

此外，以獵巫的方式，用約談及訴訟的手段。對付中國的學者專家以及在美國的中國企業。美國的白人民粹以及渲染的抗中反中情緒，席捲了半個美國。拜登登基成為了美國總統，他也只有順勢而為，仍然撐著抗中反中的大旗，為的是順應另一半美國民粹的情緒，這就是他不得不為的主要原因。

二、拜登上台後，美國的情報顯示中國大陸不斷地崛起是件事實，雖然不至於威脅美國，但已明示以美國為主導的世界秩序，已經不是美國人說了算數，只要大陸不合作，美國也無能為力。此外，最近的十年，中國大陸與歐盟及許多國家，因經貿來往而建立良好的互動關係。特別是德國、法國、甚至有香港情結矛盾的英國。因此要爭取這些國家支持美國抗中反中，其實有一定的困難。

於是拜登及其幕僚，這一年來，不斷地運用國內外媒體，不斷地找智庫、不斷地找有份量的退休官員、以及現任高階官員，渲染中國大陸嚴重威脅台灣及南海自由航行，造成本區的緊張局勢；同時說服盟國，派軍艦到南海和美國一起攪局。拜登希望中共當局會按捺不住，搞些軍事擦撞和火花。台灣民進黨當局，配合得最起勁，藉此再掀起反中抗中的另一高潮，希望再凝聚民粹的支持度。因此國防部不斷地向台灣民眾宣示，中共隨時會入侵台灣，甚至把部隊開上街道演習！為此，國防部也搞了一個新單位「國防部全民防衛動員署」，因為民進黨怕失去年輕選票，又不敢更改和加強役期。國防部這種與實際無所助益的反應，早已被人看破手腳，一切都是為了民進黨的選票！此外，日本也很帶勁，其實日本是順應美國需要，做做順水人情，說幾句無傷大雅的大話，同時藉此，再一次宣示釣魚台主權，藉機增加國防預算。

中共當局則不為所動，你搞你的，我做我的。中共軍機是在西南海域的台灣防空識別區，離台灣還有300公里遠處，進行演訓活動。台灣當局則渲染成是侵犯空域。中共軍機偶爾有幾次從巴士海峽，經過宮古海峽，飛回大陸，對台灣不構成任何侵犯和威脅，完全是在公海和國際空域活動。中共的態度是美國軍艦和軍機在南海怎麼駛怎麼飛，只要不進入領海和領空，中共也不會有任何激烈反應。因為這些區域，本來就是誰都可以自由航行和通過的海域。有朝一日，中共海軍，也可以開到關島外海，美國人一樣是無可奈何。總之拜登試圖激起中共軍事反應的圖謀，試圖破壞中共在台海和南海的國際形象，似乎是不了了之，陽謀陰謀都不得逞，總結是失敗收場。

中共領導人習近平在今年的春節談話，對台灣的態度，仍然是「吾道一以貫之」，不慍不怒，仍然是那句話，「台灣只要在一個中國原則下的九二共識」，什麼都好說。拜登在今年則要面臨11月8日的期中選舉，眾議院435席、參議院34席的改選、39個州和地區的州長的選舉，以及許多州的地方選舉。這些選情，是無法靠國際關係來幫助的。拜登必須傾全力做好國內的政績。已經通過的1.2兆美金的基建案，以及參議院尚未通過的1.75兆經濟與氣候變遷的預算案，這些都得靠拜登及其團隊的努力，爭取美國選民對年底期中選舉的支持。

因此，今年台海、兩岸以及南海區域，從主客觀條件和現實來看，美國在本區製造緊張態勢的企圖，基本已到強弩之末。現在這個爛攤子，只有台灣當局自己來收拾。我們真的不清楚反中抗中的民粹，還能有多大強度支持民進黨？但從這次四個公民投票率在40%的公投結果來看，反中抗中的高潮，似乎已進入退潮的新階段。

世界大局的走向，其實就是美國人操縱的走向。今年兩岸關係應該是平靜的一年，因為美國人要打理自己，沒有太多時間、也沒精力，去攪動那個不動如山的北京政府。何況中共當局，將忙於秋天召開中共的第20次全國代表大會。因此台海及南海，應該是「西線無戰事」，過了今年再說吧！

（作者為中華戰略學會研究員）

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