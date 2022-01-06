這個星期天將舉行兩場投票，分別是台中市第二選區立委補選、台北市第五選區立委林昶佐的罷免案；在最後衝刺階段，藍綠兩黨的操作不僅冷熱有別，虛實輕重也明顯浮現，因為雙方真正在意的決戰是台中二選區的立委補選，台北罷昶的成敗只是附帶的配菜。

台中的補選不僅是實打實的一席立委，背後更影響到蔡英文對「蔡家軍」的布局、藍綠在中部地方勢力的消長、盧秀燕連任台中市長的檢驗，乃至林佳龍能否重新回到台中挑戰盧秀燕等錯綜複雜的政治動能。總體而言，這一戰不僅攸關顏家、國民黨在台中地方力量的存亡興衰，更直接衝擊今年底的九合一地方大選氣勢。

歷經2020大選、四大公投的洗禮後，中二選區變得綠大於藍，相較於民進黨卯足全力造勢拉抬林靜儀聲勢，動員府院黨、綠營執政縣市長齊力催票，力拚年輕選民返鄉投票；國民黨中央則配合顏寬恒的選戰策略，主打「選民服務牌」、「建設牌」，嚴防補選被形塑成政黨對決，力圖降低選戰激情。

國民黨內部評估，中二補選的投票率高低是影響選舉結果的關鍵，若低於5成，顏家的組織陸戰較具優勢，有較高機會險勝；若超過5成，則代表中間或新興選民參與投票，對顏寬恒相對不利。

相對來看台北的「罷昶」之戰，國民黨更顯得有氣無力，由於罷昶陣營內部各懷鬼胎、各有算計，選區藍營議員都沒有真正動起來，罷昶能否通過大家早已心知肚明。兩天後的這兩場投票，國民黨主席朱立倫既是刻意，也是只能神隱起來，對應民進黨大咖齊出、政黨對決的氣勢，令人好奇以後藍營打選戰，難道也都要這樣沉潛下去嗎？