立陶宛在2021年11月讓蔡政府開設以「台灣」為名的代表處，導致北京展開一系列的報復行動，如今美國與歐盟都支持立陶宛，已釀成中國與西方國家之間的外交博弈，而且立陶宛政府內部也出現雜音，讓台灣的角色更形尷尬，這齣抗中外交大戲最後會如何收場，恐怕還是要看美歐和中國的角力。

目前中方停止了立陶宛的所有進口，並已將其從海關進口名單中刪除，以阻止其物品清關。同時北京警告在立陶宛投資的外國廠商，若仍欲保持與中國的經貿關係，就必須斷絕與立陶宛的往來，因而此爭端蔓延到歐盟其他國家，這可能會擾亂歐盟共同市場的綜合供應鏈。

面對這個困境，立陶宛總統瑙塞達首先發難，直指該國外交部允許台灣設處不是問題，但以「台灣」名義為之是個錯誤，引發立國在野黨的強力批判。立陶宛的制度與台灣類似，總統主掌外交與國防，而目前執政黨的民意支持度急速下滑。2020年立陶宛國會選舉，祖國聯盟黨（TS-LKD）與另外兩個自由派小黨組成中間偏右的聯合政府，而其中自由黨的綱領中有一個支持完全承認台灣（ROC）獨立的條款，以至於新政府上台以來，立台關係迅速升溫，同時此聯盟政府又與無黨籍總統瑙塞達不睦。

其實有關台灣設處一案，美國乃幕後操盤手，之前曾同意提供立陶宛6億美元的貸款，隨後歐盟也加入戰局。美國國務卿布林肯日前兩度與歐洲盟邦通電話，美國貿易代表戴琪也與立陶宛外長藍斯柏吉斯通話，均表示堅決支持立陶宛的立場，但面臨一些歐洲跨國企業有意撤出立陶宛，卻也難以提出立即有效的因應措施。

歐盟目前必須在基本價值觀與經濟利益之間作抉擇，故仍不確定如何協助立陶宛。歐盟委員會目前還只聚焦於評估立陶宛和中國之間的緊張局勢，可能要視北京的進一步行動後才會向立國提供協助。由於歐盟內部對中態度不易整合，除了國家的不同立場之外，還有各產業的利益差異，要支援立陶宛極可能緩不濟急。

去年12月初，歐盟外交高級代表伯瑞爾在一份有關立陶宛事件的聲明中稱：「歐盟仍然致力於其一個中國政策，並承認中華人民共和國政府是中國的唯一政府。在這一長期政策框架內，歐盟將與台灣在共同關心的領域開展合作與交流·····」一反以往只稱經貿與文化交流，明顯是對台灣有利的擦邊球。

立陶宛因挺台遭大陸報復，蔡政府之前已要求台灣菸酒公司買入立陶宛2萬多瓶無法進入大陸的蘭姆酒，在瑙塞達總統抱怨以「台灣」名義設處是個錯誤後，蔡政府馬上大手筆加碼，宣布將由國發基金提供2億美元的「中東歐投資基金」，投資立陶宛的產業。這項倉促的決定，形同是用金錢買外交，而且買到的還不是邦交國的關係，只是一個非官方的代表處。而瑙塞達總統在我方宣布投資後，「改口」重申，自己一直都很支持與「台北」建立非外交經貿辦公室。迴避「台灣」的說法，顯得相當介意中方的反應。

更重要的是，我對立陶宛這麼大方的投資看在我們邦交國眼中又是何種滋味？台灣和立陶宛相距遙遠，該國又無重要產業，我駐立陶宛代表黃鈞耀說投資領域初步鎖定半導體、生技、雷射等，實在令人存疑，莫非到時又要逼國營事業或民間企業「配合」政府去投資嗎？國發會說，台灣和紐西蘭在2012年官方也曾簽訂合作契約，各自框定8000萬美元投資雙方的創投基金。立、紐兩國和我均無邦交，但紐西蘭的經濟實力遠勝立陶宛，未來這2億美元會如何使用，在野的民意代表應認真把關。

立陶宛設處案演變至今，不僅引發立國內部的政爭，也讓台灣陷入外交困境，若立國政府最後決定要求我方改為「台北代表處」，我方已說出口的2億美元投資還有效嗎？這個出自意識形態考量所做的面子外交，真不知蔡政府未來還要付出多少代價？（作者為國立政治大學兼任教授）