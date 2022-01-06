核能興於缺電之後，亦將衰於缺電之前，今年缺電與否，民眾到底該信誰說的？

公投剛過，鴻海集團創辦人郭台銘即憂心預言今年一定缺電，經濟部長王美花接受廣播專訪信誓旦旦供電「一定穩」，電台主持人慫恿雙方「打賭一塊雞排」。

缺電對工業及民生茲事體大，打賭一塊雞排未免兒戲，關於確保穩定供電承諾，王美花部長拍胸脯保證一定穩。未來一年台灣缺不缺電取決一塊雞排賭注，開什麼玩笑？妳的雞排樂、我的缺電苦，根本就不對等！

賭王美花部長的頂上烏紗帽都不夠，至少也得賭上蔡英文那頂至尊帽，參加婚禮的會燃起想婚念頭，參加喪禮的卻不會想要去死，蔡政府辦非核婚禮想廢核四，我們被迫為核四送終卻不想限電缺電，所謂是持錢買水所取有限，自鑿井泉而汲之，不可勝用。廢核能不缺電，有如挾泰山以超北海，根本不可能。拿無法達標的綠能望梅止渴，電能供需寅吃卯糧，左支右絀，總在險象環生下勉強過關。

王美花打包票供電「一定穩」，穩有兩種，一種穩好，一種穩慘。國人從來不想當妳缺電博弈的棋子，也不想比照分區供水之供三停四或「週休二日」，更不想32度以上高溫才可開冷氣歷史重演。一塊雞排賭我缺電，這個賭注也太神了吧！

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