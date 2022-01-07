開了許多年的「劉大燒烤王」，早已是城北人再熟悉不過的燒烤據點。整個白天，劉大燒烤王的捲閘門都緊閉著，等到暮色四合，捲閘門拉開，烤架支起，桌椅擺上，食客們就陸陸續續坐滿了。

除了疫情嚴重的時候，他們家曾經持續性地閉門謝客，其餘時間，這家以老闆名字命名的燒烤鋪，基本都準時營業，小小的店面總是充盈著食客們的談笑聲。

一個原因是他們家地理位置優越，就在沿江馬路邊那顆最大的榕樹下。嶺南地區常年溫熱，四季如夏，能夠同時坐擁徐徐江風和濃密樹蔭，劉大燒烤王的位置的確可以說是得天獨厚。另一個原因，用當地人的話說是「勁，真繫好好味（棒，真的好吃）！」

一

我從小就喜歡到劉大燒烤王去，但不是吃燒烤，而是去找小劉玩。小劉是店主劉大的兒子，實際上年齡小我一歲，看起來個子大我兩歲。

小劉繼承了劉大麻利的手腳和風風火火的作風，總是能帶著我找到好玩的東西。燒烤店裡用過的竹籤配上皮筋，在他手裡可以搭成各式模型；燒烤店門口的大榕樹，也成為我們爬上爬下的「秘密基地」。

不用上學的日子裡，我總是他身後最忠實的跟屁蟲，儘管代價是我得管他叫「劉哥」。每天的日落時分，是我們玩樂時間結束的休止符。我得乖乖回家寫作業，劉哥得速速回到燒烤王變身小劉，端菜打下手。

劉大和小劉是店裡的別樣景觀，在這裡食客們基本上體會不到顧客至上的感覺，微笑服務更是不存在。小劉總是凶神惡煞或者面無表情地給客人們上菜，臉上似乎寫著「不情願」三個大字。但為滿足口腹之慾而來的食客們，誰也不會和他一個毛孩子一般見識。

熱騰騰的燒烤上桌，老餮客們舉杯擼串。背景則是熱浪中齜牙咧嘴的劉大，無論身後的大電扇如何呼呼作響，劉大永遠齜牙咧嘴，大背心乾一塊濕一塊。而正是這位表情猙獰的大哥，在這嶺南小城裡堅守著如今燒烤江湖的瀕危品種——半露天燒烤攤。

不露天那半呢？那是老闆娘「珍姐」一人把控的場子。珍姐是個市井美人，切起菜、穿起串兒來，美得更是靈動。有人開玩笑，說小劉周正的五官，全部隨了母親。劉大毫無不悅之色，齜牙咧嘴地和大家一起笑起來。

小劉不笑，小劉總在想，明天要交的作業找誰抄。

二

小學我倆一個班，又天天一起玩，我的作業自然是小劉的首選。但天天抄我的作業，也不行，會被老師發現，他只能想著法子換著抄。可見小劉其實是個聰明人，腦子靈光。所以儘管經常抄作業，小劉的成績也不差，穩穩當當的中上游名次。

我以為小劉會一直擺著臭臉在劉大燒烤王裡給客人們端菜。直到那幾年，珍姐回老家看護病重的老人，小劉開始「佔領」珍姐的後廚，洗菜、擇菜、配菜、穿串兒，他愈加靈活。那時我們已經是初中生，不再同班，我為多門功課焦頭爛額，小劉則一頭扎入了劉大燒烤王的世界。

我們再也沒有相約一起玩，一切都十分自然而然。我憂愁的不再是今天太陽下山太早，小劉擔心的也不再是明天的作業找誰抄。

中考結束後，我的分數夠得著心儀許久的實驗高中。聽說，小劉考得也不錯，但是差一分才能上重點高中。後來又聽說，劉大給小劉交了擇校費，他成了實驗高中的擇校生。

「一分，一年多交一萬塊呢！」隔壁王阿姨伸出五個手指頭，擺了又擺，「劉大真捨得！」

「哎，也不是誰都能擇校的！」楊大哥抽著菸，幽幽地吐了個菸圈。

「是的喲，看來劉大這些年賺了不少。」李婆婆接得很快。

「你們這些女子，我是講，有的小孩連擇校分數線也考不到，這個擇校線還是比普高線高了不少。小劉說不定還真是個學習人，天天搞燒烤，人都醃入味了，學習還不賴。」楊大哥說完，其他人也跟著附和起來。

三

實驗高中放榜後，我給小劉發消息說，太好了，我們又是同學了。小劉完全沒有理會我的興奮，單刀直入地約我到江邊走走。等我到江邊，發現他早就到了，似乎已經等了好一會兒，無聊得拿起石子打水漂。

「你怎麼好像不太高興？」我盯著他那副凶神惡煞的臉問。

「我不想去實驗高中。」小劉一邊說一邊打水漂，可力道太狠，一個水漂也沒打出來。

「為什麼？」對實驗高中魂牽夢縈的我自然是很疑惑的，「是因為擇校嗎？」

「是，也不全是。」小劉頓了頓，「擇校費很貴，其實如果我想去，貴也高興去，可我不需要，我就想去普高。我都想好了，要是去了實驗高中，那就得住校，普高走讀，還管得鬆，晚自習可上可不上，我還是可以給劉大幫幫忙，以後就去學廚師。」

我從未想過，小劉原來有這種想法，心下悵然，我們果然生疏了太久：「那你的意思是，你不想讀書了，想以後回來做燒烤嗎？」

「不是這個意思，普高就不能讀書嗎？說不定，普高是最合適我的，可以讀書，可以做自己喜歡的。其實我以前也沒覺得，越長大越發現做菜很有意思，和食物打交道很有趣。你記不記得小學的時候，我總是一副臭臉給人上菜？」小劉停下了自娛自樂的打水漂。

「當然記得了，估計你家的熟客也都記得。」我不假思索。

「那時候，我很討厭燒烤，還特別討厭端串上菜。因為我的書包，作業本，都是燒烤味，怎麼也去不掉。後來，我媽回去了，我開始接她的活，我才慢慢覺得做菜，做燒烤，是有很多東西可以學的。再後來，偶爾我也會上烤架，聽到客人說『小劉烤得不錯啊』的時候，那種開心，比考試考好了還開心！」

我看著小劉亮晶晶的雙眼，不知道為什麼有些感動：「我知道你的意思了，你喜歡做這個，更想學這個。那你要不要再和劉大商量商量？聊聊？」

「我準備今晚就說，不知道能不能行。」小劉看了看天色，急匆匆地轉身「走了走了，不早了。」

「太陽還沒下山呢……」我還想再聊會兒。

「我得回去備菜了！」顯然，小劉對燒烤的熱情戰勝了我們塑料般的友情。

四

劉大沒有同意小劉的想法。據說，他話都沒聽完就對小劉發了火，囔囔著：「老子辛辛苦苦天天擱這兒賺點黑燈瞎火的錢，不就為了你以後出息！要是不去實驗高中，你個敗家仔就別在這個家裡待著！」

小劉還是只能又一次和我成為了同學。

不過，劉大也做出了讓步，承諾小劉只要在入學分班考考到一個好班級，就給小劉申請走讀。小劉很爭氣地考到了，走讀的事情也就辦了下來。他給我發來消息：「革命尚未成功，同志仍需努力！」我覺得沒頭沒尾，很敷衍地給他回復了一個加油的表情。

此後幾乎每天，街坊鄰居們都看到這個瘦高的男孩背著大書包，把自行車騎得飛快，呼啦啦地穿梭在實驗高中和劉大燒烤王之間。

一個學期後，班裡開主題班會，班主任請同學們用短語或者關鍵詞的方式相互評價。班裡的同學們對小劉的評價是「不太熟」「走讀生」「內向」「黑眼圈挺重」「洗衣液味道奇怪」……小劉不是很在意這些看起來有些奇怪的評價，他心裡只有兩件事，劉大燒烤王和考試。

在學校裡，他沉默寡言地聽課、寫作業、考試，偶爾遇見我，也只是笑著點點頭。沒有人知道，每天十點鐘下晚自習後獨自騎車奔向劉大燒烤王的那段路上，他是多麼鬥志昂揚；沒有人知道，每天穿串兒、烤串兒，和食客閒談，向劉大偷師，他是如此怡然自得；更沒有人知道，他心裡已經有了新的火苗，正漸成燎原之勢。

五

三年倏忽而過，我再一次和小劉在江邊聊天，已經是高考結束後的事情了。

成績剛剛出來不久，家長、老師、同學們都在討論怎麼填志願。我的成績好得意外，準備試試提前批的院校，小劉的成績在一本線出頭，不上不下。我以為小劉為了他的成績憂心仲仲，想和我討論擇校問題。

結果他早就想好了：「我準備一志願填揚州大學的烹飪與營養教育專業，保底志願填我們嶺南師範學院，也是烹飪與營養教育。」

還沒等我發問，他飛快說道：「知道你想問什麼，劉大他拗不過我，點頭了。」

「行啊你小子，悶聲作大事。」我暗暗佩服他的堅持和勇氣，開了個玩笑，「不過你這個專業分數會不會比較低？」

「揚州大學的烹飪可是國內數一數二的！一點也不低，差點我就夠不著！」小劉連連反駁，卻毫無慍色，笑意盎然。

夏天快要結束的某天，小劉終於收到了心儀院校的錄取通知書。我手機彈出他的消息：「今晚來吃燒烤！」還沒來得及回復，新的消息又來了：「劉哥親自給你烤幾串！管飽！」

盯著聊天框，我彷彿看到他亮閃閃的雙眼，和掩不住的喜悅。

「恭喜你啊，革命終於成功！」我笑著摁下發送鍵。（楊程程/廣西玉林）

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