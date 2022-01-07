2018年6月29日，我首次發表了有關汪精衛的文章。之後，陸陸續續發表了有關他和戴笠相關議題大約10篇文章。2021年12月我拜讀一篇有關戴的著作《一代特工：你所不知道的戴笠》，其中閱讀了以下的文字：

一、1946年3月18日，周恩來提到戴笠之死等同於少和中國國民黨鬥爭10年。

「晴天霹靂，戴笠不幸於35年3月17日殉職，舉國哀悼……，就連過去的敵人，都在追懷他。」

相反地，中共卻大大地舉行慶祝同樂大會。35年3月19日中共報刊天津《大公報》刊出一個頭條新聞：「戴笠飛機失事，毛澤東在延安舉行同樂大會。」當時周恩來在大會中說：「戴笠之死，共產黨革命，可以提前10年成功。」大陸淪陷之後，周恩來對中共幹部公然說：「如戴笠在世，我們革命的成敗，尚未可逆睹，縱然成功，至少也要延遲到10年以後。」

除非國民政府軍事委員會（簡稱軍統）調查統計有同情中共的諜報人員或者中共的內線臥底，否則中共為何馬上就知道戴笠的座機失事了？當時的一些報紙說兩天、也有報導說要花3天的時間，才能夠確認是戴的遺體。

二、戴笠有對蔣中正委員長提出和死間有關的談話。

民國21年元月26日，戴笠在杭州接到領袖一個電報，於是由杭州回到南京，當天下午8點鐘，領袖召見戴笠要他負責中國的特種工作。當時戴笠就向領袖表示：「從今天接受命令之日起，我的這個頭就拿下來了。」領袖問他為什麼？他說：「這個工作做得好，頭一定要給敵人殺掉；做不好，當然要給領袖殺。」這就是戴笠當年受命的時候，對特種工作的認識與決心。

在我拜讀《一代特工》之前就已在史話專欄發表〈摘掉汪精衛的漢奸帽子〉，說汪精衛並沒有向蔣介石提出他個人的死間劇本。汪精衛不會這麼做，因為他在政治界的輩分比蔣高很多。也因為沒有提出來，蔣就覺得沒有必要平反汪。

三、1941年4月，戴笠講到汪精衛。

我們這個團體（指他的特工組織而言，下同）決不是採取俄國「格伯烏」、德國「吉士塔坡」的特工方式來統制的。因為中國有中國的歷史文化，中國人有中國人的傳統精神……我們掌握團體，運用組織，就是……以主義領導，以理智運用，以情感結納，以紀律維繫；惟其如此，所以能使主義與道義的結合凝為一體，越久越堅，誰──不論是日本軍閥、汪精衛、共產黨──都沒有辦法來破壞我們！

1943年8月30日，戴笠在紀念周上又說：「特種工作是終身職，不是為工作死在敵人手上作了光榮的犧牲，就是虧棄職責，為領袖執行紀律所制裁，或者是積勞病故。所謂『鞠躬盡瘁，死而後已』，只有這3種情形。」

「制裁」這個概念始終盤旋在戴笠的腦袋中。汪精衛政權的中國國民黨中央執行委員會特務委員會特工總部（簡稱為76號）的丁默村就是要被制裁的對象之一。

為何要點出汪精衛的名字？其中的一個原因就是要隱藏在軍統的日本陸軍部情報局間諜、76號的工作人員和中共地下黨把戴笠的原話傳出去，最終的目的是要繼續保護汪。

國民黨喜愛玩這種巧布迷局的遊戲，譬如1940年10月10至19日，國軍一級上將唐生智連續10天在重慶《中央日報》顯著位置刊登聲明，與胞弟唐生明脫離關係，聲明中說：「昨據敵人廣播，四弟生明已任偽組織軍事委員會委員，殊深痛恨。除呈請政府免官嚴緝外，特此登報聲明，從此脫離兄弟關係。」內行人知道說這其實是一出雙簧。當時唐生明接受蔣的指示被要求潛伏在汪政權。此後，汪政權登報稱：「唐生明將軍來京參加和平運動，即將被任軍事委員要席。」對此，唐生智的反應越激烈，弟弟唐生明也就越容易受汪偽政府信任。

中共也幹過類似的這種鬥智鬥勇的事情。舉例而言，大陸電視影集《內線》的男主角是西南剿匪總司令部臨江城防司令部的司令長官。不屬於任何派系的他長期被蔣系和桂系欺負、排擠。當中共要渡過長江之前，中華民國國防部還是下令要這位男主角充當炮灰、殉葬品，令他和他的夫人對黨國失望透頂。反諷的是，於1949年4月，為了保護這個男主角，這個光桿司令官也上了中共的頭等戰犯的黑名單。中共當然是故意這麼做的。讀者也許不知道這一位向中共起義的司令官的原型就是陳明仁。由於對中華人民共和國的早日成立有功勞，在開國上將中，他排名第36位。

【未完待續】