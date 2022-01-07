《華爾街日報》報導，歐盟在立陶宛與大陸的外交糾紛中，內部產生分歧，有些會員國支持立國的獨立自主決定，另有些認為立國無事生波，或希望避免與陸方產生不必要的衝突，所以未予有力支持，甚至希望不要把糾紛牽連到歐盟身上。

依恃美國而為的立國政府，拿到了6億美元的信貸，最近還會有中華民國政府的2億美元專案投資基金，立國政府則正考慮向受影響的企業提供高達1.3億歐元的援助。

立陶宛的外長有較強的反共意識，一面倒跟著美國，認為再配合文宣口號，對選戰有益；反對派則較務實，重視對美關係，但不忽略與俄羅斯等周邊國家及中國大陸的關係，並以經濟發展為重。

因此，立國主要反對黨領袖布林克維丘特、前總統阿達姆庫斯分別批評內閣處理台灣問題的手法不專業，將使立國蒙受巨大損失。甚至現任總統瑙塞達也表示，他不反對台灣設代表處，但使用「台灣(的)」(Taiwanese)為名是個錯誤。

這些爭議顯示，中共持續的施壓已有效果。現在要觀察的是，立陶宛是否會如期在本年年初來台設立辦事處，或找藉口拖延，以免進一步惡化與北京的關係。

立陶宛執政聯盟雖宣稱並未改變「一中政策」，卻仍受到大陸強硬的反制，歐盟大國的聲援又明顯不足。立國這樣的窘境，可能使其他中小型國家對提升與台灣的實質關係更為謹慎。

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